سياسة
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النرويج تدرس تضمين ضمير محايد بين الجنسين بالقواميس النرويجية هذا العام
قال مجلس اللغة النرويجي أنّه من المرجّح أن يدخل ضمير "hen" بديلاً عن ضمائر الغائب المفردة الموجودة بالفعل باللغة النرويجية، وهي "hun" للمؤنّث و"han" للمذكّر، ليكون الضمير الجديد بذلك محايداً بين الجنسين.
النرويج تدرس تضمين ضمير محايد بين الجنسين بالقواميس النرويجية هذا العام
مجلس اللغة بالنرويج: رأينا بمرور الوقت أنّ الاستخدام الفعلي للضمير الجديد "hen" قد زاد واستقر / Reuters
3 فبراير 2022

ذكر مجلس اللغة النرويجي أنّه من المرجّح أن يدخل ضمير جديد محايد بين الجنسين إلى اللغة النرويجية الرسمية في غضون عام.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية أنّ في هذه الحالة سيصبح الضمير "hen" بديلاً عن ضمائر الغائب المفردة الموجودة بالفعل باللغة النرويجية، وهي "hun" للمؤنّث و"han" للمذكّر.

وصرّح ممثّل المجلس دانيال إيمز، لوسائل إعلام نرويجية بأنّه "بينما نوقشت الضمائر المحايدة بين الجنسين في المجتمع اللغوي والنحوي في النرويج لبعض الوقت، فإنّ الحجج الخاصة باستخدامها لم تنعكس في البداية من خلال أنماط الكلام بين النرويجيين".

وقال إيمز إنّه: "رأينا بمرور الوقت أنّ الاستخدام الفعلي للضمير الجديد (hen) قد زاد واستقر".

وأضاف أنّ "الضمير "hen" يمكن أن يتضمَّن بالقواميس النرويجية خلال أشهر الربيع أو أوائل الخريف من العام الجاري، وذلك بعد مرحلة التشاور المفتوحة للجميع في مجتمع اللغة (النرويجية)".

وفي الآونة الأخيرة دارت مناقشات مماثلة حول العالم، إذ أدخل قاموس "ميريام-ويبستر" بالولايات المتحدة، الضمير "هم" ضميراً محايداً بين الجنسين إلى اللغة الإنجليزية عام 2019.

مصدر:TRT عربي
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