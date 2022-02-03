ذكر مجلس اللغة النرويجي أنّه من المرجّح أن يدخل ضمير جديد محايد بين الجنسين إلى اللغة النرويجية الرسمية في غضون عام.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية أنّ في هذه الحالة سيصبح الضمير "hen" بديلاً عن ضمائر الغائب المفردة الموجودة بالفعل باللغة النرويجية، وهي "hun" للمؤنّث و"han" للمذكّر.

وصرّح ممثّل المجلس دانيال إيمز، لوسائل إعلام نرويجية بأنّه "بينما نوقشت الضمائر المحايدة بين الجنسين في المجتمع اللغوي والنحوي في النرويج لبعض الوقت، فإنّ الحجج الخاصة باستخدامها لم تنعكس في البداية من خلال أنماط الكلام بين النرويجيين".

وقال إيمز إنّه: "رأينا بمرور الوقت أنّ الاستخدام الفعلي للضمير الجديد (hen) قد زاد واستقر".

وأضاف أنّ "الضمير "hen" يمكن أن يتضمَّن بالقواميس النرويجية خلال أشهر الربيع أو أوائل الخريف من العام الجاري، وذلك بعد مرحلة التشاور المفتوحة للجميع في مجتمع اللغة (النرويجية)".

وفي الآونة الأخيرة دارت مناقشات مماثلة حول العالم، إذ أدخل قاموس "ميريام-ويبستر" بالولايات المتحدة، الضمير "هم" ضميراً محايداً بين الجنسين إلى اللغة الإنجليزية عام 2019.