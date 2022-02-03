وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة الأوكرانية كييف ظهر الخميس، في مستهل زيارة رسمية لتعزيز التعاون بين البلدين، ولمناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية-الروسية في محاولة من أنقرة للعب دور الوساطة وتجنب التصعيد.

فيما أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن بلاده لن تتراجع عن صفقات السلاح المخططة سلفاً لبيع الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك بيع مزيد من المُسيّرات المسلحة التي تثير غضب روسيا.

وقالت شبكة بلومبرغ إن "تركيا لن تتراجع عن صفقات السلاح المخططة سلفاً لبيع الأسلحة إلى أوكرانيا، بما في ذلك بيع المزيد من المُسيّرات المسلحة التي تثير غضب روسيا".

ونقلت الشبكة عن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، قوله إن التعاون العسكري بين أنقرة وكييف لا ينوي استهداف روسيا كما أنه لن يتوقّف أو يتعطّل بغرض إرضاء موسكو.

وأضاف ألطون: "لا نوقع اتفاقيات تعاون لنستهدف دولة أخرى. روسيا أولى الدول التي تعلم بهذا"، وتابع: "الاتفاقيات التي أبرمناها وتلك التي سنبرمها مع أوكرانيا ليست مرتبطة بشكل مباشر بالأزمة الحالية (بين روسيا وأوكرانيا)".

وعلّقت الشبكة على هذه التصريحات بالقول إنها "تعدّ بمثابة رسم نوايا قبل زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أوكرانيا اليوم الخميس، إذ من المتوقع أن يوقع اتفاقيات مهمة مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، بما في ذلك اتفاق للتجارة الحرّة بين البلدين".

وفي تصريحه للشبكة، قال ألطون إن "تركيا سعت إلى استخدام علاقاتها من خلال عرض الوساطة بين روسيا وأوكرانيا لنزع فتيل أزمة الحدود الأخيرة بينهما، مضيفاً أن تركيا قد تستضيف بوتين بعد زيارة أردوغان إلى أوكرانيا، دون أن يحدد تاريخاً للقمة المنتظرة بينهما".

وتعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يجريها لأوكرانيا اليوم 3 فبراير/شباط، فرصة جيدة لبحث سبل رفع حجم التبادل التجاري وتوقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين وتعزيز التعاون الاستراتيجي والعسكري.

وبلغ حجم التجارة بين البلدين 7,42 مليار دولار عام 2021، وتصدر تركيا إلى أوكرانيا منتجات قطاع الصناعات الدفاعية وعلى رأسها المُسيّرات، بالإضافة إلى الصلب، والسفن واليخوت والسيارات وغيرها، حسب وكالة الأناضول.

واشترت القوات المسلحة الأوكرانية عدداً من الطائرات بدون طيار من طراز بيرقدار تي بي 2 (Bayraktar TB2) ومحطات تحكم أرضية من تركيا بدءاً من عام 2019.

وسبق أن عبرت روسيا عن امتعاضها ومخاوفها من استخدام الجانب الأوكراني للطائرات المسيرة تركية الصنع في إقليم دونباس.