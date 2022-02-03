سياسة
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"بشكل غير قانوني".. وزير إسرائيلي يقر باستخدام بيغاسوس للتجسس على مواطنين
قال وزير إسرائيلي إن "الشرطة الإسرائيلية استخدمت بشكل غير قانوني برنامج بيغاسوس للتجسس على مواطنين"، وتحدث عما يحدث في الوحدة التكنولوجية التابعة للشرطة فيما يتعلق باستخدام بعض البرامج الخبيثة.
"بشكل غير قانوني".. وزير إسرائيلي يقر باستخدام بيغاسوس للتجسس على مواطنين
بارليف: اتضح أن هناك تطبيقات غير موافق على استخدامها، لكنها في الوقت نفسه متاحة للاستخدام / AP
3 فبراير 2022

أقر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عومر بارليف، للمرة الأولى بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت "بشكل غير قانوني" برنامج بيغاسوس للتجسس على مواطنين، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت الخميس.

وعبر رسائل خبيثة، يخترق هذا البرنامج الإسرائيلي سيء الصيت الهواتف النقالة، وقد تسبب في فضائح عالمية بعد اكتشاف استخدامه للتجسس على سياسيين وصحفيين ونشطاء في دول عديدة.

وفي مقابلة مع الصحيفة، ستنشرها كاملة في ملحق السبت، تحدث بارليف عما يحدث في الوحدة التكنولوجية التابعة للشرطة فيما يتعلق باستخدام بعض البرامج الخبيثة، وبينها بيغاسوس.

وقال بارليف: "اتضح أن هناك تطبيقات غير موافَق على استخدامها، لكنها في الوقت نفسه متاحة للاستخدام".

وأوضح: "هذا يعني أنه يمكن لمحقق أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة محققين استخدام تلك التطبيقات المتاحة للحصول على معلومات".

وتابع أنه "كان من المفترض أن تكون بعض القدرات في نظام بيغاسوس معطلة حتى لا يتمكن محققو الشرطة من استخدامها قبل إصدار موافقة من المحكمة بذلك".

وبَّين أن هذه القدرات تتضمن البحث في المراسلات وعرض الصور وقراءة أي مواد أخرى متراكمة على الهاتف.

وقبل أسبوعين، نفى الوزير الإسرائيلي صحة ما نشره موقع كالكليست الإسرائيلي، في يناير/كانون الثاني الماضي، عن أن الشرطة استخدمت برنامج بيغاسوس.

الموقع أفاد آنذاك بأن الشرطة استخدمت البرنامج دون أوامر قضائية، لاختراق هواتف قادة الاحتجاج ضد رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، ورؤساء مدن وموظفين حكوميين وغيرهم.

لكن الشرطة الإسرائيلية أعلنت، للمرة الأولى الثلاثاء، أنها استخدمت بيغاسوس، وهو من إنتاج شركة (إن إس أو) الإسرائيلية، في التجسس على مواطنين.

وللتحقيق في استخدام الشرطة لهذا البرنامج، أمر المستشار القضائي للحكومة الثلاثاء بتشكيل فريق برئاسة نائبته ومشاركة محققين سابقين في جهاز الأمن العام (شاباك).

وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن رئيس شركة (إن إس أو)، آشر ليفي استقالته، بعد أسبوع من نشر تقرير موقع كالكليست عن استخدام الشرطة الإسرائيلية هذا البرنامج للتجسس على مواطنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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