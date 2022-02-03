أعلن البيت الأبيض الخميس، تنفيذ القوات الأمريكية عملية عسكرية شمال غربي سوريا، تمكّنت خلالها من تصفية زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القريشي (اسمه الحقيقي أمير محمد عبد الرحمن الصلبي).

وورد في بيان للرئيس جو بايدن: "الليلة الماضية بتوجيهاتي، نفّذت القوات الأمريكية عملية عسكرية شمال غربي سوريا لجعل العالم أكثر أمناً".

وأضاف البيان: "بفضل شجاعة ومهارة قواتنا المسلّحة، استطعنا إزاحة أبو إبراهيم الهاشمي القريشي زعيم داعش، عن الساحة".

ولفت البيان إلى عودة جميع المشاركين في العملية من الأمريكيين سالمين، وقال الرئيس بايدن إنه سيخطب في الشعب الأمريكي ليتحدث عن تفاصيل العملية.

بدوره، أكد مسؤول كبير في البيت الأبيض أن زعيم تنظيم داعش أبا إبراهيم الهاشمي القرشي قُتل عندما فجّر نفسه أثناء عملية نفّذتها قوات أمريكية خاصة في سوريا ليل الأربعاء إلى الخميس.

وأفاد المصدر "في بداية العملية، فجّر الهدف الإرهابي قنبلة قتلته وأفراد عائلته وبينهم نساء وأطفال".

وبعد مقتل مؤسس التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي في أكتوبر/تشرين الأول 2019، اختار "داعش" أبو إبراهيم الهاشمي القرشي خليفة له.