استهدف هجوم إلكتروني واسع منشآت مرفئية في ثلاث دول أوروبية على الأقلّ هي ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وفتح القضاءان البلجيكي والألماني تحقيقاً، وفق ما أفادت مصادر عدة الخميس.

وقال وسيط متخصص في روتردام (هولندا) إن عدداً من الدول الأوروبية مستهدفة والقرصنة المعلوماتية تتعلق بمرافئ نفطية، ما تسبب جزئياً بتعطيل شحنات الطاقة.

وأكّدت الشرطة الأوروبية "يوروبول" لوكالة الصحافة الفرنسية أنها قدّمت المساعدة "للسلطات الألمانية" بشأن هذه القرصنة التي استهدفت منشآت في مرفأ هامبورغ.

وأفادت صحيفة "دو مورخن" البلجيكية أن ما لا يقلّ عن ستة مرافئ نفطية استُهدفت في هولندا وبلجيكا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأوضحت أن الهجوم الإلكتروني يتعلّق خصوصاً بمنشآت شركات Evos (في تيرنوزن في هولندا) وOiltanking وSea-Tank وهي فرع من مجموعة Sea-invest ومقرّها غنت (شمال غربي بلجيكا).

وفي بلجيكا، شهد مرفآ غنت وأنتويرب اضطرابات في أنشطتهما، ما دفع القضاء البلجيكي إلى فتح تحقيق.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في أنتويرب لوكالة الصحافة الفرنسية: "يمكنني أن أؤكد" فتح التحقيق.

وتحدّث مسؤول في شركة Riverlake ومقرها في روتردام (أول مرفأ للبضائع في أوروبا متقدماً على مرفئي أنتويرب وهامبورغ) عن قرصنة برمجيّات تمنع تفريغ سفن النفط.

وقال هذا الوسيط يليه فريمان لوكالة الصحافة الفرنسية "حصل هجوم إلكتروني على مرافئ عدة، بعضها شهد اضطرابات. وجرت قرصنة برمجياتها ولا يمكنها التعامل مع السفن. في الإجمال، النظام التشغيلي معطّل".

وأوكلت النيابة البلجيكية العامة في أنتويرب التحقيق لخلية في الشرطة الفدرالية متخصصة في الجرائم المعلوماتية.