سياسة
2 دقيقة قراءة
هجوم إلكتروني واسع يستهدف مرافئ نفط حيوية في ألمانيا وهولندا وبلجيكا
أفادت مصادر مطلّعة لوكالة الصحافة الفرنسية بأن هجوماً إلكترونياً واسعاً استهدف منشآت مرفئية في ثلاث دول أوروبية على الأقلّ هي ألمانيا وهولندا وبلجيكا.
هجوم إلكتروني واسع يستهدف مرافئ نفط حيوية في ألمانيا وهولندا وبلجيكا
هجوم إلكتروني واسع يستهدف مرافئ حيوية في 3 دول أوروبية / Reuters
3 فبراير 2022

استهدف هجوم إلكتروني واسع منشآت مرفئية في ثلاث دول أوروبية على الأقلّ هي ألمانيا وهولندا وبلجيكا، وفتح القضاءان البلجيكي والألماني تحقيقاً، وفق ما أفادت مصادر عدة الخميس.

وقال وسيط متخصص في روتردام (هولندا) إن عدداً من الدول الأوروبية مستهدفة والقرصنة المعلوماتية تتعلق بمرافئ نفطية، ما تسبب جزئياً بتعطيل شحنات الطاقة.

وأكّدت الشرطة الأوروبية "يوروبول" لوكالة الصحافة الفرنسية أنها قدّمت المساعدة "للسلطات الألمانية" بشأن هذه القرصنة التي استهدفت منشآت في مرفأ هامبورغ.

وأفادت صحيفة "دو مورخن" البلجيكية أن ما لا يقلّ عن ستة مرافئ نفطية استُهدفت في هولندا وبلجيكا في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأوضحت أن الهجوم الإلكتروني يتعلّق خصوصاً بمنشآت شركات Evos (في تيرنوزن في هولندا) وOiltanking وSea-Tank وهي فرع من مجموعة Sea-invest ومقرّها غنت (شمال غربي بلجيكا).

وفي بلجيكا، شهد مرفآ غنت وأنتويرب اضطرابات في أنشطتهما، ما دفع القضاء البلجيكي إلى فتح تحقيق.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في أنتويرب لوكالة الصحافة الفرنسية: "يمكنني أن أؤكد" فتح التحقيق.

وتحدّث مسؤول في شركة Riverlake ومقرها في روتردام (أول مرفأ للبضائع في أوروبا متقدماً على مرفئي أنتويرب وهامبورغ) عن قرصنة برمجيّات تمنع تفريغ سفن النفط.

وقال هذا الوسيط يليه فريمان لوكالة الصحافة الفرنسية "حصل هجوم إلكتروني على مرافئ عدة، بعضها شهد اضطرابات. وجرت قرصنة برمجياتها ولا يمكنها التعامل مع السفن. في الإجمال، النظام التشغيلي معطّل".

وأوكلت النيابة البلجيكية العامة في أنتويرب التحقيق لخلية في الشرطة الفدرالية متخصصة في الجرائم المعلوماتية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us