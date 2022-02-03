سياسة
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لمواجهة الحوثيين.. البنتاغون ينشر مقاتلات ومدمرة صواريخ في الإمارات
قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، نشر مقاتلات ومدمرة صواريخ بالإمارات لدعمها في مواجهة هجمات الحوثيين.
لمواجهة الحوثيين.. البنتاغون ينشر مقاتلات ومدمرة صواريخ في الإمارات
جون كيربي: "ندرك التهديدات التي تتعرض لها الإمارات وتأخذ علاقتنا الدفاعية معها على محمل الجد". / Reuters
3 فبراير 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، الخميس، نشر طائرات مقاتلة متطورة ومدمرة صواريخ في الإمارات، لدعمها ضد الهجمات التي تنظمها جماعة "الحوثي" اليمنية، حسب وسائل إعلام محلية.

وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان، إن الوزير، لويد أوستن، أبلغ ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، خلال محادثة هاتفية، أن بلاده تتخذ "مجموعة من الخطوات" لدعم الإمارات، حسبما نقلت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية.

وأضافت أن ذلك يشمل إرسال مدمرة الصواريخ الموجهة "يو.إس.إس.كول" التابعة للبحرية الأمريكية لمساعدة البحرية الإماراتية.

وتابعت بأن "أوستن أبلغ ولي العهد بقراره أيضاً نشر طائرات مقاتلة من الجيل الخامس لمساعدة أبوظبي في مواجهة التهديد الحالي من الحوثيين".

وأوضحت أن القرار يمثل "إشارة واضحة إلى أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الإمارات كشريك استراتيجي طويل الأمد".

وخلال اليوم نفسه، قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، تعليقاً على القرار المذكور، إن "بلاده تدرك التهديدات التي تتعرض لها الإمارات وتأخذ علاقتها الدفاعية معها على محمل الجد"، وفق الصحيفة.

وأضاف كيربي، أن الولايات المتحدة لن تستبعد اتخاذ "خطوات إضافية" لمساعدة الإمارات، دون مزيد من التفاصيل.

بدورها، رحبت سفارة الإمارات في واشنطن بقرار الولايات المتحدة نشر مقاتلات من الجيل الخامس لدعم أبوظبي ضد الحوثيين، ووصفتها بأنها رسالة "دفاع مشترك".

ونقلت شبكة "CNN" الأمريكية عن سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، قوله إن "الرسالة التي يمثلها القرار الأمريكي هي التضامن والدفاع المشترك ضد التهديدات الإقليمية".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان، تدمير 3 طائرات مسيرة "معادية"، بعد أن "اخترقت المجال الجوي" للبلاد، فجر اليوم نفسه.

ولم تسم الوزارة الجهة "المعادية"، لكن فصيلاً عراقياً غير معروف، يدعى "ألوية الوعد الصادق - أبناء الجزيرة العربية"، أعلن بعدها مسؤوليته عن إطلاق 4 طائرات مسيرة على الإمارات، فجر اليوم المذكور.

وكانت الوزارة أعلنت، فجر الاثنين، عن تدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة "الحوثي" اليمنية تجاه الإمارات من دون خسائر.

والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، تدخل بلاده في صد هجوم الحوثيين الأخير على الإمارات، وفق شبكة CNN الأمريكية.

ومؤخراً، بدأت جماعة الحوثي شن هجمات على مصالح ومواقع إماراتية، أطلقتها في 3 يناير/كانون الثاني الماضي، باعتراض سفينة شحن إماراتية قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن، ثم هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على العاصمة الإماراتية أبوظبي، في 17 و25 من الشهر ذاته.

ومنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعماً للقوات الموالية للحكومة الشرعية، في مواجهة الحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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