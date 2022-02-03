سياسة
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ردّاً على قطع بث "روسيا اليوم" بألمانيا.. موسكو تغلق مكتب "دويتشه فيله"
أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان قرار السلطات الإغلاق المحلي لشبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية الدولية "دويتشه فيله" ومنع بثّ برامجها، ردّاً على قطع بث محطة "روسيا اليوم" في ألمانيا.
ردّاً على قطع بث "روسيا اليوم" بألمانيا.. موسكو تغلق مكتب "دويتشه فيله"
السلطات الروسية تقرر غلق المكتب المحلي لقناة "دويتشه فيلا" الرسمية الألمانية في موسكو
3 فبراير 2022

أمرت السلطات الروسية الخميس، بإغلاق المكتب المحلي لشبكة الإذاعة والتلفزيون الألمانية الدولية "دويتشه فيله" ومنع بثّ برامجها، ردّاً على قطع بث محطة "روسيا اليوم" في ألمانيا.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية في بيان عدد "إجراءات الرد" التي اتخذتها موسكو، إلى "إغلاق المكتب" المحلي لدويتشه فيله و"سحب الاعتماد من جميع موظفي" المكتب و"وقف البث" على الأراضي الروسية.

وأعلنت أيضاً بدء آلية تهدف إلى اعتبار دويتشه فيله "عميلاً أجنبياً". وسبق أن طبّقت هذه الآلية على الكثير من وسائل الاعلام الروسية المعارضة.

وقالت الخارجية الروسية إن عقوبات ستُفرض أيضاً على "ممثلي هيئات حكومية وعامة ألمانية ضالعة في قطع بثّ محطة روسيا اليوم".

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات بمثابة "مرحلة أولى" في سياق الرد، واعدة برد آخر "في الوقت المناسب".

ويأتي ذلك بعدما أعلنت ألمانيا الأربعاء، أنها حظرت على أراضيها بث محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية التي يعتبر منتقدوها أنها ناطقة باسم الكرملين.

وقالت الهيئة الناظمة لوسائل الاعلام في ألمانيا (زاك) إن بث المحطة الروسية بالألمانية الذي بدأ في 16 ديسمبر/كانون الأول، "يجب أن يتوقف" نظراً إلى عدم التقدّم بطلب "للحصول على الترخيص الضروري بموجب قانون وسائل الاعلام".

وندد الكرملين الخميس بحظر بث محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية في ألمانيا، معتبراً أن ذلك يشكل "انتهاكاً لحرية التعبير"، وسط الأزمة المتفاقمة بين روسيا والغرب حول أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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