أعلن الاتحاد الأوروبي أن مسؤوليه يجرون اتصالات مع السلطات اليونانية بشأن وفاة 19 مهاجراً غير نظامي تجمدوا حتى الموت بعد إعادتهم من الحدود اليونانية إلى الأراضي التركية.

وقالت متحدثة مفوضية الاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر في مؤتمر صحفي الخميس، رداً على سؤال مراسل الأناضول حول الموضوع، إنها حزينة للغاية لفقدان أرواح المهاجرين غير النظاميين.

وأضافت هيبر: "لا يمكن التسامح مع مثل هذه المعاملة إن تأكدت صحتها"، وبيّنت أن مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون، على اتصال وثيق مع نظيرتها اليونانية.

ورداً على سؤال عما تعنيه بـ"الاتصال الوثيق بشأن الموضوع"، قالت هيبر إن جوهانسون تحدثت مع الوزير اليوناني المعني خلال الاجتماع غير الرسمي لمجلس العدل والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي الذي عقد في فرنسا اليوم لفهم الوضع.

وفي سياق متصل نقلت السلطات التركية جثث المهاجرين الذين توفوا من شدة البرد إلى معهد الطب الشرعي في إسطنبول لإجراء تشريح لجثثهم.

وعلم مراسل الأناضول أن 7 مهاجرين غير نظاميين تجمدوا حتى الموت في المنطقة نفسها اليوم وسيتم نقل جثثهم إلى إسطنبول في وقت لاحق أيضاً لإجراء تشريح الجثث.

وارتفع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين فارقوا الحياة جراء البرد في ولاية أدرنة التركية إلى 19، إثر إجبار الشرطة اليونانية لهم على خلع ملابسهم والعودة إلى تركيا.

والأربعاء، أعلنت ولاية أدرنة التركية العثور على جثث 12 مهاجراً فارقوا الحياة جراء البرد القارس، بعدما أجبرتهم الشرطة اليونانية على خلع ملابسهم والعودة إلى الأراضي التركية، والخميس أعلنت السلطات التركية العثور على جثث 7 مهاجرين آخرين لقوا مصرعهم جراء البرد في المنطقة الحدودية مع اليونان.