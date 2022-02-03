سياسة
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وساطة تركيا.. أردوغان يجدد الدعوة لقمة روسية-أوكرانية وزيلنسكي مستعد للحوار
جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى كييف دعوته لاستضافة قمة أوكرانية-روسية في أنقرة لحلحلة الأزمة الراهنة، ولقيت الدعوة ترحيباً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي الذي أبدى شكره لنظيره التركي.
وساطة تركيا.. أردوغان يجدد الدعوة لقمة روسية-أوكرانية وزيلنسكي مستعد للحوار
وساطة تركيا.. أردوغان يجدد الدعوة لقمة روسية-أوكرانية وزيلنسكي مستعد للحوار / AP
3 فبراير 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إمكانية أن تستضيف أنقرة قمة أوكرانية-روسية على مستوى القادة أو محادثات على المستوى الفني، لتجاوز الأزمة الراهنة بين البلدين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، الخميس، في كييف.

وجدد أردوغان تأكيده استمرار دعم تركيا لسيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

وأوضح أن "تركيا على استعداد لفعل ما يلزم من أجل إنهاء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا (البلدين) الصديقين والجارين في البحر الأسود".

وتابع: "تناولنا في لقائنا وضع أبناء جلدتنا الأتراك في أوكرانيا الذين يشكّلون جسر صداقة تاريخية بين البلدين وعلى رأسهم تتار القرم".

وأردف: "اجتماعنا اليوم والاتفاقيات التي وقعناها دليل على إرادتنا لتعزيز شراكتنا الاستراتيجية، وتناولنا خلال لقائنا سبل رفع التبادل التجاري مع أوكرانيا إلى 10 مليارات دولار".

من جهته تقدم زيلنسكي بالشكر لأردوغان، على مبادرته للوساطة بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء التوتر بين البلدين.

وقال زيلينسكي: "أشكر الرئيس أردوغان على مبادرته للوساطة بين أوكرانيا وروسيا في سبيل إنهاء الحرب".

وحول الاتفاقيات الموقعة بين البلدين قال زيلينسكي: "الاتفاقية التي وقّعناها اليوم ستوسع إنتاج الطائرات المسيرة لشركة بايكار التركية في أوكرانيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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