قررت شركة "تسلا"، استدعاء أكثر من 817 ألف سيارة في الولايات المتحدة من الأسواق، لأن نغمات التذكير بارتداء حزام الأمان قد لا تصدر صوتاً عند بدء تشغيل المركبة إذا لم يربط السائق الحزام.

يغطي الاستدعاء سيارات 2021 و2022 من طراز "إس سيدان" والطراز "إكس" من سيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى طراز "3 سيدان" من 2017 إلى 2022 ومن 2020 إلى 2022 موديل "واي" لسيارات الدفع الرباعي، وفقاً للوثائق المنشورة، الخميس، من قبل منظمي السلامة.

وتتطلب قوانين سلامة السيارات الفيدرالية، أن يصدر صوت الأجراس عند بدء تشغيل المركبات، ويتوقف الصوت عند ربط الأحزمة الأمامية.

تشير مستندات الاستدعاء التي نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، إلى أن المشكلة تحدث فقط إذا ترك السائق السيارة في دورة القيادة السابقة، بينما كان الجرس يصدر صوتاً.

ستصلح "تسلا" المشكلة عن طريق إرسال تحديث برنامج عبر الهواء في وقت مبكر من هذا الشهر، تقول وكالة السلامة إنه بدون الرنين، قد لا يعرف السائق أن حزام الأمان الخاص به غير مربوط، مما يزيد من خطر الإصابة أثناء التصادم.

تقول الشركة في الوثائق إنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات بسبب المشكلة، إذ لا يزال تذكير مرئي بارتداء حزام المقعد يُعرض على شاشة السيارة.

جرى اكتشاف المشكلة من قبل معهد أبحاث وبحوث السيارات في كوريا الجنوبية في 6 يناير/كانون أول، وقد حققت تسلا وقررت أن هناك حاجة إلى الاستدعاء في 25 يناير/كانون الثاني، كما تقول الوثائق.

لا يزال صوت الرنين يصدر إذا قطعت المركبات مسافة تزيد عن 22 كيلومتراً في الساعة (13.7 ميلاً في الساعة) ولم يتم ربط حزام السائق.

يُعد استدعاء الولايات المتحدة هو الأكبر في تاريخ الشركة العملاقة، ويأتي في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تدقيقاً متزايداً من إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة.