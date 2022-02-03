سياسة
3 دقيقة قراءة
بسبب مشكلة بحزام الأمان.. تِسلا تستدعي أكثر من 800 ألف سيارة من الأسواق
استدعت شركة "تسلا" أكثر من 817 ألف سيارة من الأسواق في الولايات المتحدة بسبب مشكلة في نظام الأمان.
بسبب مشكلة بحزام الأمان.. تِسلا تستدعي أكثر من 800 ألف سيارة من الأسواق
تتطلب قوانين سلامة السيارات الفيدرالية، أن يصدر صوت الأجراس عند بدء تشغيل المركبات، ويتوقف الصوت عند ربط الأحزمة الأمامية. / AP
3 فبراير 2022

قررت شركة "تسلا"، استدعاء أكثر من 817 ألف سيارة في الولايات المتحدة من الأسواق، لأن نغمات التذكير بارتداء حزام الأمان قد لا تصدر صوتاً عند بدء تشغيل المركبة إذا لم يربط السائق الحزام.

يغطي الاستدعاء سيارات 2021 و2022 من طراز "إس سيدان" والطراز "إكس" من سيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى طراز "3 سيدان" من 2017 إلى 2022 ومن 2020 إلى 2022 موديل "واي" لسيارات الدفع الرباعي، وفقاً للوثائق المنشورة، الخميس، من قبل منظمي السلامة.

وتتطلب قوانين سلامة السيارات الفيدرالية، أن يصدر صوت الأجراس عند بدء تشغيل المركبات، ويتوقف الصوت عند ربط الأحزمة الأمامية.

تشير مستندات الاستدعاء التي نشرتها الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، إلى أن المشكلة تحدث فقط إذا ترك السائق السيارة في دورة القيادة السابقة، بينما كان الجرس يصدر صوتاً.

ستصلح "تسلا" المشكلة عن طريق إرسال تحديث برنامج عبر الهواء في وقت مبكر من هذا الشهر، تقول وكالة السلامة إنه بدون الرنين، قد لا يعرف السائق أن حزام الأمان الخاص به غير مربوط، مما يزيد من خطر الإصابة أثناء التصادم.

تقول الشركة في الوثائق إنها ليست على علم بأي حوادث أو إصابات بسبب المشكلة، إذ لا يزال تذكير مرئي بارتداء حزام المقعد يُعرض على شاشة السيارة.

جرى اكتشاف المشكلة من قبل معهد أبحاث وبحوث السيارات في كوريا الجنوبية في 6 يناير/كانون أول، وقد حققت تسلا وقررت أن هناك حاجة إلى الاستدعاء في 25 يناير/كانون الثاني، كما تقول الوثائق.

لا يزال صوت الرنين يصدر إذا قطعت المركبات مسافة تزيد عن 22 كيلومتراً في الساعة (13.7 ميلاً في الساعة) ولم يتم ربط حزام السائق.

يُعد استدعاء الولايات المتحدة هو الأكبر في تاريخ الشركة العملاقة، ويأتي في الوقت الذي تواجه فيه الشركة تدقيقاً متزايداً من إدارة السلامة الوطنية على الطرق العامة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us