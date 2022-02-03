سياسة
2 دقيقة قراءة
جنرال أمريكي: مالي تدفع لمرتزقة فاغنر الروسية 10 ملايين دولار شهرياً
قال رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا ستيفن تاونسند، إن مالي تدفع لشركة "فاغنر" الروسية الخاصة، 10 ملايين دولار شهرياً، مؤكداً أن معلوماته "واضحة تماماً".
جنرال أمريكي: مالي تدفع لمرتزقة فاغنر الروسية 10 ملايين دولار شهرياً
استولى الجيش في مالي على السلطة عبر انقلاب في أغسطس/آب 2020.  / AP
3 فبراير 2022

ذكر رئيس القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، الجنرال ستيفن تاونسند، الخميس، أن مالي تدفع لشركة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، عشرة ملايين دولار شهرياً.

واتّهمت فرنسا مرتزقة فاغنر بـ"دعم" المجلس العسكري الحاكم في مالي، تحت غطاء محاربة الجهاديين.

وقال تاونسند إن وجود فاغنر "سيئ" ولم يساهم في استقرار مالي، مضيفاً "لدي أسباب تدفعني إلى الاعتقاد بأن فاتورة الحكومة المالية لخدمات فاغنر تبلغ عشرة ملايين دولار شهرياً".

وتابع "أعتقد أنه سيتعيّن عليهم المتاجرة بموارد طبيعية مثل الذهب أو الأحجار الثمينة، إذ لا أعرف من أين يمكنهم دفع عشرة ملايين دولار كل شهر".

واستولى الجيش في مالي على السلطة عبر انقلاب في أغسطس/آب 2020.

وتدخلت فرنسا في مالي عام 2013 ولديها حالياً حوالى 5000 جندي في منطقة الساحل، لكنها تخطط لخفض عددهم إلى ما بين 2500 و3000 بحلول العام المقبل.

وتدهورت العلاقات بين مالي وفرنسا بشكل كبير منذ انقلاب الجيش وورود تقارير عن انتشار مرتزقة على صلة بروسيا، إلا أن المجلس العسكري الحاكم في مالي نفى مراراً أن يكون استعان بمجموعة فاغنر.

وشكك تاونسند في صحة نفي باماكو قائلاً "قاموا بدعوتهم ويواصلون نفي الأمر علناً، معلوماتي واضحة تماماً".

ولفت إلى أن فاغنر مجموعة مرتزقة وبالتالي لا يمكن مقارنتها بجنود نظاميين، مشدداً على "أنهم هناك من أجل مصلحتهم الخاصة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us