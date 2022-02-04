أكدت تركيا مساء الخميس رفضها فكرة التعاون مع تنظيم إرهابي من أجل القضاء على تنظيم إرهابي آخر.

جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث الخارجية التركية طانجو بلغيتش، علّق فيه على عملية قتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم الهاشمي القرشي شمالي سوريا.

وفي وقت سابق اليوم قال متحدث البنتاغون جون كيربي إن الجيش الأمريكي "هو المسؤول بشكل كامل" عن العملية، وإنه تلقى مساعدة من ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تُهيمن عليها منظمة YPG/PKK الإرهابية.

وأوضح متحدث الخارجية التركية أن كفاح تركيا ضد تنظيم داعش الإرهابي ودعمها للجهود الدولية المبذولة في هذا الخصوص أمر واضح للجميع.

وتابع: "باعتباري عضواً نشطاً في التحالف الدولي ضد داعش، تلعب تركيا دوراً فعّالاً في مكافحة داعش والعقلية المنحرفة التي تمثله".

وأردف: "بهذه الوسيلة نؤكد مجدداً بذل مزيد من الجهود لمكافحة كل التنظيمات الإرهابية من دون أي تمييز بينها".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عصر الخميس مقتل أبو إبراهيم الهاشمي القرشي زعيم تنظيم "داعش" خلال العملية الأمريكية شمالي سوريا.

وقال بايدن إن القرشي "فجَّر قنبلة في نفسه وعائلته في عمل أخير جبان وبائس".