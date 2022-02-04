تحت وسم #قاطع_ABC استنكر ناشطون لبنانيون رفض مجمع ABC وهو أحد أكبر المجمعات التجارية في لبنان وجود سيدة محجبة في "ستاند" يعود إلى متجر "فول هاوس" المختصّ ببيع الأغراض والأدوات المنزلية، وطلبه من المتجر تعويضها.

وتصدر الوسم قائمة الأكثر تداولاً في لبنان بخاصة على منصة "تويتر".

وتفاعلاً مع حملة المقاطعة برر مجمع ABC طلبه استبدال السيدة المحجبة بأن "ذلك يتنافى مع قوانين المؤسسة، ومن ضمن إطار منع أي دلائل دينية لدى العاملين في المول (المجمع التجاري)"، وذلك حسب البيان الذي نشره "فول هاوس" على حسابه على فيسبوك.

وأضاف البيان: "إن إدارة المجمع تؤكد لزبائنها الكرام وللرأي العام احترامها لجميع الديانات والمذاهب والتعامل معها على مبدأ المساواة والوحدة فيما بينها".

وفي الأثناء أفاد متجر "فول هاوس" بأنه "على إثر ذلك انسحبنا من المجمع لمعارضتنا التمييز بجميع أنواعه"، مؤكداً في الوقت ذاته أن الموظفة لا تزال تعمل لديه وتكمل عملها في فروعه الأخرى الموجودة خارج المجمع.

وفجرت تصريحات إدارة المجمع التجاري ABC جدلاً واسعاً وأثارت موجة غضب عارمة.

وتحت وسم #قاطع_ABC كتب الصحفي محمد قازان في تغريدة: "عدم قبولكم للحجاب هو دليل على نفاق شعاراتكم حول دولة المواطنة والكفاءة وعدم التبعية للخارج.. أنتم متخلفون وعنصريون".

وبدورها شاركت الصحفية إيمان إبراهيم بالوسم ذاته، وسألت في تغريدة لها عبر تويتر: "ماذا عن شجرة الميلاد أليست شعاراً دينياً؟"، وأضافت: "ضاق البلد بهذه العقليات المتحجرة".