قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الخميس إن وزارة الخارجية وافقت على صفقات محتملة لبيع أسلحة لحلفاء بالشرق الأوسط بينهم الأردن والإمارات والسعودية.

وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان أن الموافقات تشمل بيعاً محتملاً لمقاتلات F-16 وعتاداً مرتبطاً بها للأردن بما يُقدّر بنحو 4.21 مليار دولار.

وتزايدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيّرة على الإمارات في الأسابيع الماضية.

ووافقت وزارة الخارجية الأمريكية على طلب الأردن الحصول على 12 مقاتلة F-16 سي بلوك 70 وعتاد وأنظمة توجيه ومكونات ذخيرة مرتبطة بها.

والمتعاقد الرئيسي لتلك المقاتلات هي شركة لوكهيد مارتن.

كما وافقت واشنطن على بيع السعودية 31 نظاماً لتوزيع المعلومات متعدد المهام مقابل ما يصل إلى 23.7 مليون دولار لتحديث أنظمة دفاعها الصاروخي.

ووافقت الولايات المتحدة على بيع الإمارات قطع غيار بقيمة 30 مليون دولار من أجل أنظمة الدفاع الصاروخي هوك.

وأبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الكونغرس بالمبيعات المحتملة يوم الخميس.

وعلى الرغم من موافقة وزارة الخارجية لا تشير الإخطارات إلى توقيع عقود أو الانتهاء من التفاوض.