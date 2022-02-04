سياسة
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جيش العراق: زودنا التحالف الدولي بمعلومات قادت إلى مقتل زعيم داعش
عقب الإعلان عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو ابراهيم القرشي كشف الجيش العراقي بأنه زود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بمعلومات عن القرشي قادت إلى مقتله.
جيش العراق: زودنا التحالف الدولي بمعلومات قادت إلى مقتل زعيم داعش
بايدن يعلن نجاح القوات الأمريكية في تصفية زعيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي
4 فبراير 2022

أعلن الجيش العراقي الخميس أنه زود التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بمعلومات قادت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم القرشي.

جاء ذلك في بيان مقتضب للمتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عقب ساعات من إعلان مقتل زعيم تنظيم داعش في عملية إنزال شمال غربي سوريا.

وقال رسول: "عملية قتل الإرهابي أمير محمد سعيد والمكنى بأبي عبد الله قرداش نُفذت بعد أن زود جهاز المخابرات الوطني العراقي التحالف الدولي بمعلومات دقيقة، قادت إلى الوصول إلى مكانه وقتله".

والقرشي، اسمه الأصلي أمير محمد سعيد عبد الرحمن، ويعرف أيضاً باسم عبد الله قرداش، وهو تركماني ينحدر من تلعفر بمحافظة نينوى شمالي العراق.

وفي وقت سابق الخميس أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في كلمة متلفزة مقتل زعيم داعش أبو إبراهيم القرشي في غارة أمريكية شمال غربي سوريا.

وأضاف بايدن: "اخترنا اللجوء إلى عملية إنزال من أجل تجنب وقوع خسائر بين المدنيين وعملنا لمدة أشهر لضمان نجاح العملية".

وأشار إلى أن القرشي فجر نفسه "عند اقتراب القوات الأمريكية منه لإلقاء القبض عليه".

وعُين أبو إبراهيم الهاشمي القريشي قائداً جديداً لتنظيم "داعش" الإرهابي عام 2019 بعد مقتل أبو بكر البغدادي.

مصدر:TRT عربي
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