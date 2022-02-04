أعلنت الجامعة العربية الخميس أن جرائم الإعدام الميداني التي اقترفتها إسرائيل في 2021 أسفرت عن استشهاد 12 مقدسياً، فضلاً عن اقتحام نحو 39 ألفاً و334 مستوطناً إسرائيلياً للمسجد الأقصى.

جاء ذلك وفق الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير سعيد أبو علي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الجامعة بالقاهرة لتسليط الضوء على أبرز انتهاكات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني خلال 2021، حسب وكالة الأنباء المصرية.

وقال أبو علي: "(استهدفت) جرائم الإعدام الميداني 12 مقدسياَ خلال 2021، مقارنة باستشهاد 6 مواطنين في 2020".

وأضاف: "كما بلغ عدد المقتحمين (المستوطنين الإسرائيليين) للمسجد الأقصى في 2021 نحو 39 ألفاً و334 مقارنة بنحو 18 ألفاً و526 مقتحماً خلال 2020".

وأردف أبو علي: "اعتقلت إسرائيل 2879 فلسطينياً خلال 2021 شملت أعداداً كبيرة من الأطفال والنساء بينما اعتُقل 1979 فلسطينياً خلال 2020".

وشهدت محافظة القدس "312 عملية هدم وتجريف أراضي في 2021، بينما كانت توجد 264 عملية هدم خلال 2020"، وفق الأمين العام المساعد للجامعة.

ولفت إلى أن "عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية 2021 نحو 4600، فضلاً عن احتجاز جثامين 8 أسرى استشهدوا داخل السّجون الإسرائيلية".

وتتمسك السلطة الفلسطينية بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة ولا بضمها إليها عام 1981.