سياسة
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الولايات المتحدة تتهم روسيا بالسعي لفبركة فيديو يكون ذريعة لمهاجمة أوكرانيا
أكد مسؤولون أمريكيون أن معلومات تفيد بتخطيط روسيا لنشر فيديو مفبرك يظهر هجوماً أوكرانيا وحشياً عليها، لتبرر بعد ذلك أي عمل عسكري تنفذه.
الولايات المتحدة تتهم روسيا بالسعي لفبركة فيديو يكون ذريعة لمهاجمة أوكرانيا
واشنطن: روسيا تخطط لفبركة فيديو لاستخدامه ذريعة لمهاجمة أوكرانيا   / Reuters
4 فبراير 2022

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أمس الخميس أن لديها أدلة على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني "مفبرك" على الروس لتبرير مهاجمة كييف بعد ذلك.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي في تصريح إعلامي: "نعتقد أن روسيا تستعد لفبركة هجوم أوكراني على أراضيها لتبرير الغزو".

وأضاف أن واشنطن تعلم بـ"تنفيذ روسيا حملة تضليل في وسائل التواصل الاجتماعي، للإيهام بمسؤولية أوكرانيا عن التوتر في المنطقة".

وأشار إلى أن المقطع المفبرك سيتضمن "مشاهد وحشية للغاية تظهر جثثاً وصوراً لمواقع مدمرة".

ولفت كيربي إلى أن جزءاً من الخطة "يتضمن إظهار أن الغرب وفر المعدات العسكرية لأوكرانيا".

ومن جهته شدد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس على أن واشنطن "تعمل على ردع أي نوايا لاجتياح روسي لأوكرانيا".

وكانت الدول الغربية قد وجهت مؤخراً اتهامات إلى موسكو بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال "شنها هجوماً" على أوكرانيا.

ورفضت بدورها موسكو الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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