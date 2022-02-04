سياسة
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سباق مع الزمن بالمغرب لانتشال الطفل ريان من البئر .. ما آخر المستجدات؟
سقط الطفل البالغ من العمر 5 أعوام في بئر جاف بإقليم شفشاون، وظل عالقاً منذ نحو 65 ساعة حتى الآن.. تعرَّف آخر مستجدات عملية الإنقاذ التي تسابق الزمن.
سباق مع الزمن بالمغرب لانتشال الطفل ريان من البئر .. ما آخر المستجدات؟
منذ الأربعاء تجمهر عشرات المواطنين حول البئر أملاً في التقاط الأنفاس بإنقاذ الطفل، إلا أن السلطات عمدت إلى إبعادهم عن موقع الحادث لتسهيل عمل طواقم الإنقاذ / AP
4 فبراير 2022

تواصل طواقم الإنقاذ المغربية في سباق مع الزمن جهودها لإنقاذ الطفل المغربي ريان (5 سنوات)، مع فجر اليوم الرابع منذ سقوطه في بئر.

وكان الطفل ريان علق منذ ظهر الثلاثاء داخل بئر جاف في القرية الزراعية "إغران" التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون شمالي البلاد.

وتستمر ست جرافات منذ صباح الأربعاء بعملية حفر منحدر بطول 150 متراً، وبعمق يتجاوز 32 متراً بموازاة البئر الذي علق داخله الطفل، من أجل الوصول إليه عبر منفذ أفقي.

ووفق وكالة الأناضول نقلاً عن طواقم الإنقاذ، وصلت عمليات الحفر المستمرة إلى عمق يتجاوز 27 متراً من الـ32 اللازمة للوصول إلى الطفل.

وتأتي عملية الحفر بعد فشل محاولة عدد من المستغورين (مكتشفي الكهوف)، الوصول إلى الطفل العالق نظرا لضيق قطر البئر وصعوبة التربة.

وتحاول الجرافات توسيع دائرة الحفر بمحيط البئر بشكل حذر تجنباً لخطر انهيار البئر نظراً لطبيعة التربة بالمنطقة.

وكانت عمليات الحفر شهدت مساء الخميس انهيار جزء من الجرف الذي حُفر، قبل أن تزيل الجرافات الأتربة المنهارة وتستأنف عملية الحفر.

وتشارك في عملية الإنقاذ طواقم الدفاع المدني إلى جانب عدد من المهندسين والمساحين الطبوغرافيين.

وذكرت وكالة الأناضول أن مروحية طبية حطت قرب موقع الحفر، فيما وصلت سيارات إسعاف وفرق طبية لنقل الطفل إلى المستشفى في انتظار إنقاذه.

ومنذ الأربعاء تجمهر عشرات المواطنين حول البئر أملاً في التقاط الأنفاس بإنقاذ الطفل، إلا أن السلطات عمدت إلى إبعادهم عن موقع الحادث لتسهيل عمل طواقم الإنقاذ.

وتوافد عشرات المتطوعين من مدن بعيدة من أجل مد يد المساعدة ومحاولة إنقاذ الطفل العالق في البئر منذ نحو 65 ساعة.

وأظهرت كاميرا جرى إيصالها إلى الطفل في وقت سابق، أنه لا زال على قيد الحياة، في وقت يجري إمداده بالأوكسيجين للبقاء حياً.

والخميس أعلنت الحكومة المغربية وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ الطفل، الأول يتمثل في توسيع البئر، والثاني إنزال رجال الإنقاذ، والثالث الحفر الموازي للبئر للوصول إلى الطفل عبر منفذ أفقي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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