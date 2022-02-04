سياسة
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"بلا شروط".. مسؤول سابق بجنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات مؤيدة لإسرائيل
اعتذر الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا عن تصريحات أدلى بها في 2020 انتقد فيها "السياسة الرسمية" لحكومة جنوب إفريقيا المؤيدة للفلسطينيين، داعياً لدعم إسرائيل.
"بلا شروط".. مسؤول سابق بجنوب إفريقيا يعتذر عن تصريحات مؤيدة لإسرائيل
موغوينغ: بموجب القانون أنا ملزم الآن بالاعتذار من دون شروط / Reuters
4 فبراير 2022

قدم الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في جنوب إفريقيا الخميس، اعتذاره عن تصريحات أدلى بها في 2020 انتقد فيها "السياسة الرسمية" لحكومة جنوب إفريقيا المؤيدة للفلسطينيين، داعياً لدعم إسرائيل.

وجاء اعتذار موغوينغ موغوينغ بعد عام تقريباً من صدور أمر بالاعتذار عن إقحام نفسه في جدل سياسي عبر "انتقاد السياسة الرسمية لحكومة جنوب إفريقيا حيال إسرائيل واقتراح إدخال تغييرات" عليها.

وكان موغوينغ صرح خلال مؤتمر عبر الإنترنت نظّمته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية في يونيو/حزيران 2020 بأن جنوب إفريقيا حرمت نفسها "فرصة رائعة لتغيير قواعد اللعبة في الوضع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وتدعم حكومة جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية. وقد خفضت في 2019 مستوى تمثيلها الدبلوماسي في تل أبيب إلى مكتب اتصال.

ووجدت لجنة السلوك القضائي في جنوب إفريقيا التي حققت في تعليقات القاضي على أثر شكوى العام الماضي أن تصريحاته "مسيئة" وأمرته بالاعتذار لكنه استأنف هذا القرار.

وقال موغوينغ في بيان: "بموجب القانون أنا ملزم الآن (...) بالاعتذار من دون شروط".

ورأت اللجنة التي نظرت في طلب استئنافه القرار أن القاضي الذي تقاعد العام الماضي تورط في "أنشطة خارج إطار القضاء".

وكان هذا القاضي المثير للجدل واجه انتقادات شديدة أيضاً عندما صلّى علناً في ديسمبر/كانون الأول 2020 ضد اللقاحات "الشيطانية" المضادة لكوفيد-19 مبتهلاً إلى الله "لتدميرها بالنار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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