سياسة
3 دقيقة قراءة
الجرافات أمل المغاربة لإنقاذ الطفل ريان من البئر.. أين وصل الحفر وكيف يجري؟
لا يزال المغاربة ينتظرون بكثير من الأمل انتهاء الجرافات من حفر "جرف" موازٍ للبئر التي علق فيها الطفل ريان منذ الثلاثاء، في القرية الزراعية "إغران" التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون شمالي البلاد.
الجرافات أمل المغاربة لإنقاذ الطفل ريان من البئر.. أين وصل الحفر وكيف يجري؟
تحاول الجرافات توسيع دائرة الحفر بمحيط البئر بشكل حذر تجنباً لخطر انهيار البئر لطبيعة التربة بالمنطقة / AFP
4 فبراير 2022

تواصل طواقم الإنقاذ المغربية في سباق مع الزمن جهودها لإنقاذ الطفل المغربي ريان (5 سنوات)، بعد مرور نحو 66 ساعة على سقوطه في البئر.

وكان الطفل ريان علق منذ ظهر الثلاثاء داخل بئر جافة في القرية الزراعية "إغران" التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون شمالي البلاد.

وبعد فشل محاولات النزول إلى البئر وإخراج ريان لم يتبقَّ إلا سيناريو الحفر الموازي عبر الجرافات لساعات طويلة.

وتحاول الجرافات توسيع دائرة الحفر بمحيط البئر بشكل حذر، تجنباً لخطر انهيار البئر لطبيعة التربة بالمنطقة.

وأشاد عدد من المغاربة بالعمل البطولي لسائقي الجرافات، خصوصاً في ظلّ صعوبة المكان، الذي يوجد فوق الجبال، والخوف من انهيار التربة.

وقالت الإعلامية المغربية اعتماد سلام إن "سائقي الجرافات واصلوا الليل بالنهار (..) وهم يشتغلون من دون توقف".

واعتبرت في تغريدة عبر تويتر أن السائقين "نفذوا عملاً بطولياً منذ بدء عملية إنقاذ ريان، تحية كبيرة لهم".

بدوره قال الحقوقي أحارز عبد المجيد في منشور على فيسبوك إن "الأشغال مستمرة في الحفر وإزاحة أطنان التربة وإبعادها من مكان الطفل".

وتستمرّ ستّ جرافات منذ صباح الأربعاء في حفر منحدر بطول 150 متراً وبعمق يتجاوز 32 متراً بموازاة البئر التي علق داخلها ريان، من أجل الوصول إليه عبر منفذ أفقي.

ووفق مراسل الأناضول، نقلاً عن طواقم الإنقاذ، وصلت عمليات الحفر المستمرة إلى عمق يتجاوز 27 متراً من أصل 32 متراً لازمة للوصول إلى الطفل.

وتأتي عملية الحفر بعد فشل محاولة عدد من المستغورين (مكتشفي الكهوف)، الوصول إلى الطفل العالق لضيق قطر البئر وصعوبة التربة.

وتوافد عشرات المتطوعين من عدة مدن بعيدة من أجل مديد المساعدة ومحاولة إنقاذ الطفل، حسب مراسل الأناضول.

وأظهرت كاميرا أُوصلت إلى الطفل في وقت سابق، أنه لا يزال على قيد الحياة، حيث يُمدّ بالأوكسيجين للبقاء حياً.

والخميس أعلنت الحكومة المغربية وضع 3 سيناريوهات لإنقاذ الطفل، الأول يتمثّل في توسيع البئر، والثاني إنزال رجال الإنقاذ، والثالث الحفر الموازي للبئر للوصول إلى الطفل.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us