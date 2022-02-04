سياسة
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هل ساهمت زجاجة مياه أبو جبل بتأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا؟
أثارت زجاجة مياه بيد حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل جدلاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألصق عليها ورقة قبل تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الكاميرون في دور نصف النهائي.
هل ساهمت زجاجة مياه أبو جبل بتأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا؟
هل ساهمت زجاجة مياه أبو جبل في تأهل مصر لنهائي أمم إفريقيا؟ / AFP
4 فبراير 2022

غزت زجاجة مياه بيد حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل مواقع التواصل وأثارت الجدل، بعدما أقدم اللاعب الذي صعد بمنتخب بلاده إلى الدور النهائي من بطولة أمم إفريقيا على لصق ورقة على زجاجة المياه الخاصة به، قبل تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية في مباراة الكاميرون في دور نصف النهائي وعلى أرض "الأسود".

وقالت وسائل إعلام مصرية إنّ الورقة التي ألصقها أبو جبل تضمّنت الزوايا الخاصة بتسديد لاعبي الكاميرون ركلات الترجيح خلال مباريات سابقة، إذ حرص على مذاكرتها جيداً قبل بداية ركلات الجزاء الترجيحية، وهو ما ساعده على ما يبدو في التصدي لركلتَي ترجيح ومنح منتخب مصر التأهل لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021 على حساب الكاميرون.

وصعدت مصر بقيادة محمد صلاح لمواجهة زميله في ليفربول ساديو ماني والسنغال في النهائي يوم الأحد.

وستكون أول مواجهة مصيرية من ثلاث بين المنتخبين في نحو شهرين حيث سيلتقيان في مواجهتين فاصلتين من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم نهاية مارس/آذار.

وأحرز أحمد سيد (زيزو) الذي شارك قبل دقيقتين من نهاية الوقت الإضافي ركلة الترجيح الأولى ثم أضاف المدافع محمد عبد المنعم والبديل مهند لاشين ركلتين ترجيحيتين.

وسجل القائد فينسن أبو بكر ركلة الترجيح الأولى للكاميرون فيما أنقذ أبو جبل ركلتين من هارولد موكودي وجيمس ليا سيليكي.

وأطاح كلينتون نجي بركلة الترجيح الرابعة للكاميرون خارج المرمى لتصعد مصر إلى النهائي حيث ستسعى لتعزيز رقمها القياسي بالفوز باللقب للمرة الثامنة.

وستلعب مصر في النهائي للمرة الثانية في ثلاث نسخ والعاشرة في تاريخها.

يشار إلى أن مصر خاضت وقتاً إضافياً للمباراة الثالثة على التوالي عقب تجاوز ساحل العاج والمغرب في الدورين السابقين، وتفوقت بركلات الترجيح للمرة الثانية في هذه النسخة بعد دور 16 أمام ساحل العاج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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