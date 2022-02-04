ذكرت وكالة ريتساو الدنماركية للأنباء أن محكمة جزئية أدانت الجمعة ثلاثة من أعضاء جماعة إيرانية معارضة بالتجسس في الدنمارك لصالح السعودية، وبتمويل ودعم نشاط إرهابي في إيران بالتعاون مع الاستخبارات السعودية.

وكانت السلطات قد ألقت القبض قبل عامين على المتهمين الثلاثة الأعضاء في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز، وهم محتجزون منذ ذلك الحين.

ويواجه المتهمون أحكاماً تصل إلى السجن 12 عاماً لتهم منها تقديم معلومات عن منظمات وأفراد من الدنمارك وأجانب إلى الاستخبارات السعودية.

وستعقد المحكمة جلسة للنطق بالحكم في مارس/آذار.

كما يواجه المتهمون الثلاثة احتمال ترحيلهم من البلاد ويواجه أحدهم أيضاً احتمال سحب جنسيته الدنماركية.

وتسعى حركة النضال العربي لتحرير الأحواز إلى إقامة دولة منفصلة للأقلية العربية في منطقة خوزستان المنتجة للنفط في جنوب غربي إيران.

وأدين الثلاثة أيضاً بتأييد هجمات ضد إيران ودعم جماعة جيش العدل المتشددة التي تنشط في إيران وتصنفها الولايات المتحدة منظمةً إرهابيةً.

وفي قضية ذات صلة، صدر حكم على نرويجي من أصل إيراني بالسجن سبع سنوات في مايو/أيار الماضي بتهمة التجسس لصالح جهاز استخباراتي إيراني والتآمر لاغتيال أحد أعضاء حركة النضال العربي لتحرير الأحواز.

وكشفت القضيتان عن صراع استخباراتي على الأراضي الدنماركية بين السعودية وإيران، ما دفع الدنمارك إلى الدعوة إلى فرض عقوبات على مستوى الاتحاد الأوروبي على إيران في عام 2018 بعد اعتقال المواطن النرويجي.