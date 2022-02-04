سياسة
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ريان على قيد الحياة.. السلطات المغربية تؤكد سلامة الطفل رغم الانهيار الصخري
لا تزال عمليات إنقاذ الطفل المغربي ريان العالق في البئر ليومه الرابع متواصلة إلى الآن. وقد أكدت السلطات بعد الانهيار الصخري الذي وقع بالمكان، بأن الطفل لا يزال على قيد الحياة.
ريان على قيد الحياة.. السلطات المغربية تؤكد سلامة الطفل رغم الانهيار الصخري
أمتار تفصل فرق الإنقاذ عن الطفل ريان / AFP
4 فبراير 2022

أعلنت السلطات المغربية، الجمعة، أن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة ويتلقى الأكسيجين، رغم وقوع انهيار صخري بجانب البئر الذي علق فيه الطفل منذ الثلاثاء الماضي.

وأكد رئيس لجنة المشرفة على عملية الإنقاذ لوسائل إعلام محلية أن الطفل ريان يجري تزويده بالأكسيجين، مضيفاً أن عمليات الحفر وصلت إلى عمق 30 متراً. وفي السياق ذاته أوضح المسؤول أن توقف عمليات الحفر مرده إلى وجود انهيارات صخرية.

وتواصل طواقم الإنقاذ المغربية في سباق مع الزمن جهودها لإنقاذ الطفل المغربي ريان (5 سنوات)، بعد مرور نحو 70 ساعة على سقوطه في البئر.

وكان الطفل ريان علق منذ ظهر الثلاثاء داخل بئر جافة في القرية الزراعية "إغران" التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون شمالي البلاد.

وبعد فشل محاولات النزول إلى البئر وإخراج ريان لم يتبقَّ إلا سيناريو الحفر الموازي عبر الجرافات لساعات طويلة.

وتحاول الجرافات توسيع دائرة الحفر بمحيط البئر بشكل حذر، تجنباً لخطر انهيار البئر لطبيعة التربة بالمنطقة.

مصدر:TRT عربي
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