في تصريح إعلامي لمنتدى رويترز للأسواق العالمية أفاد محللون استراتيجيون بأن أسعار النفط الخام من المرجح أن تتجاوز خلال الفترة القادمة 100 دولار للبرميل، وذلك نظراً إلى تزايد الطلب العالمي مقابل تعطل الإمدادات العالمية، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقد شهد الطلب على النفط الخام انتعاشاً خلال الفترة الماضية بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة، بعد إلغاء عمليات الإغلاق التي كانت قد فرضت للحد من انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم.

وفي هذا السياق أكد جون فيل كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة نيكو لإدارة الأصول في طوكيو أن "الخطر الجيوسياسي الأكبر الآن هو أوكرانيا".

وقد ارتفع سعر خام برنت صباح اليوم الجمعة 55 سنتاً، أي ما يعادل 0.6%، إلى 91.67 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.16 دولار أمس الخميس.