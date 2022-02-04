سياسة
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بسبب الأزمة الروسية-الأوكرانية وارتفاع الطلب..أسعار النفط تصل إلى 100 دولار
أفاد إخصائيون ومحللون استراتيجيون بأن أسعار الطاقة قد تشهد ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة القادمة في ظل تصاعد الأزمة الروسية-الأوكرانية.
بسبب الأزمة الروسية-الأوكرانية وارتفاع الطلب..أسعار النفط تصل إلى 100 دولار
"نورد ستريم 2" مشروع أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق / Others
4 فبراير 2022

في تصريح إعلامي لمنتدى رويترز للأسواق العالمية أفاد محللون استراتيجيون بأن أسعار النفط الخام من المرجح أن تتجاوز خلال الفترة القادمة 100 دولار للبرميل، وذلك نظراً إلى تزايد الطلب العالمي مقابل تعطل الإمدادات العالمية، على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقد شهد الطلب على النفط الخام انتعاشاً خلال الفترة الماضية بسبب تصاعد أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا وآسيا، إلى جانب استئناف الأنشطة، بعد إلغاء عمليات الإغلاق التي كانت قد فرضت للحد من انتشار وباء كورونا المستجد حول العالم.

وفي هذا السياق أكد جون فيل كبير المحللين الاستراتيجيين العالميين في شركة نيكو لإدارة الأصول في طوكيو أن "الخطر الجيوسياسي الأكبر الآن هو أوكرانيا".

وقد ارتفع سعر خام برنت صباح اليوم الجمعة 55 سنتاً، أي ما يعادل 0.6%، إلى 91.67 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.16 دولار أمس الخميس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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