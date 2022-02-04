قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنّ العراق قد يزوّد بلاده بالغاز الطبيعي، مؤكّداً أنّ تركيا لا تواجه نقصاً في مخزون الغاز بالوقت الراهن.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أردوغان خلال رحلة عودته بالطائرة من أوكرانيا إلى تركيا مساء الخميس.

وأشار إلى أنّ ثمّة أصواتاً داخلية في تركيا تدعي نقص مخزون الغاز الطبيعي بالبلاد، رافضاً تلك الادعاءات بشدة.

وأوضح أنّ حقيقة ذلك مشكلة بسيطة مصدرها الجانب الإيراني، ولا تعني نفاد مخزون الغاز بالبلاد.

ولفت إلى أنّه تحدّث مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي حول هذا الموضوع، وطلب منه مدة تتراوح بين 10 و15 يوماً لحل المشكلة، وهو ما حدث بالفعل، وعاد تدفق الغاز إلى تركيا لطبيعته.

وأضاف أنّه "قد يجري تزويد تركيا بالغاز من العراق أيضاً (..) لكن أؤكّد مجدّداً أنّنا لا نواجه مشكلة في الغاز الطبيعي بالوقت الراهن".

وفيما إذا كان الغاز العراقي سيأتي إلى تركيا من الحكومة المركزية أمّ من إقليم شمالي العراق، أوضح أردوغان أنه ناقش مؤخّراً مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني إمكانية تزويد تركيا بالغاز الطبيعي.

وأشار إلى أنّ بارزاني قال بأنّه سيفعل ما بوسعه وسيبحث الموضوع مع الحكومة المركزية.

وأكّد الرئيس التركي إمكانية استخدام الغاز الإسرائيلي في بلاده، والعمل على نقله إلى أوروبا عبر التعاون المشترك بين الجانبين.

وأوضح أنّه سيبحث مع نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتصوغ ومع رئيس وزرائه نفتالي بينيت، موضوع نقل الغاز إلى تركيا.

وزاد: "يمكن أن نستخدم الغاز الإسرائيلي في بلادنا، بل وأبعد من ذلك يمكن أن ننخرط في جهد مشترك عبر نقله إلى أوروبا".

وبيّن أنّ موضوع الغاز سيكون على طاولة المباحثات مع الرئيس الإسرائيلي خلال زيارته إلى تركيا (منتصف مارس/آذار).