سياسة
3 دقيقة قراءة
انتقد سياسة تل أبيب.. إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني لجلسة "توبيخ"
قالت وسائل إعلام إسرائيل إن وزارة الخارجية استدعت السفير الأوكراني لدى اسرائيل، ييفغين كورينتشوك، لجلسة "توبيخ"، إثر انتقاده سياسة اسرائيل حيال الأزمة، بين روسيا وبلاده.
انتقد سياسة تل أبيب.. إسرائيل تستدعي السفير الأوكراني لجلسة "توبيخ"
السفير الأوكراني قال إن لابيد كرر خطاب الدعاية الروسية وتجاهل الرسائل المزعجة من أقوى حلفائه وهم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي
4 فبراير 2022

قالت هيئة البث الإسرائيلية، الرسمية، الجمعة، إن وزارة الخارجية استدعت السفير الأوكراني لدى إسرائيل، ييفغين كورينتشوك، لجلسة "توبيخ"، بعد أن انتقد سياسة إسرائيل حيال الأزمة، بين روسيا وبلاده.

وأضافت الهيئة: "اتهم السفير في منشوره عبر فيسبوك وزير الخارجية يائير لابيد بأنه تبنى الأقوال التي صدرت عن روسيا، وتجاهل التصريحات التي أدلت بها دول حليفة لإسرائيل حول الاحتمال الكبير لأن تغزو روسيا أوكرانيا".

ولفتت إلى أن وزير الخارجية الإسرائيلي "استبعد في وقت سابق من الأسبوع أن تندلع مواجهة عنيفة بين موسكو وكييف قريباً".

وكان السفير الأوكراني قد كتب في مدونة بفيسبوك، الخميس: "شعرت بالفزع الشديد من الملاحظات الأخيرة للسيد لابيد فيما يتعلق برؤيته للصراع بين روسيا وأوكرانيا".

وأضاف: "أود أن أذكر السيد الوزير أن هذا ليس نزاعاً، إنها حربٌ روسية تشنها روسيا بعدوانية وسخرية ضد أوكرانيا. إنه لأمر مخز أن السيد لابيد لم يلاحظ الحرب في وسط أوروبا والتي استمرت ثماني سنوات بالفعل".

وتابع كورينتشوك: "لسوء الحظ، يكرر السيد الوزير خطاب الدعاية الروسية ويتجاهل الرسائل المزعجة من أقوى حلفائه، الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الاحتمال الكبير لغزو عسكري روسي واسع النطاق لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة".

وأكمل السفير الأوكراني: "من خلال مشاركة إسرائيل في مخاوفها بشأن برنامج إيران النووي، أجرؤ على الإشارة إلى أنه إذا اندلعت حرب واسعة النطاق في أوروبا، فستترك إسرائيل وجهاً لوجه مع التهديد الإيراني".

وقال كورينتشوك: "أود أن أقترح على السيد لابيد إجراء محادثة هاتفية ليس فقط مع وزير خارجية الدولة المعتدية، ولكن أيضاً التواصل مع الجانب الأوكراني، لرؤية الصورة الحقيقية بدلاً من استخدام الكليشيهات الروسية".

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوماً على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us