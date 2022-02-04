سياسة
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الاتحاد الأوروبي: سنتواصل مع تركيا بشأن موت مهاجرين تجمداً على حدود اليونان
أكدت مفوضية الاتحاد الأوروبي أن الشرطة الأوروبية "يوروبول" والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" ستتواصلان مع تركيا، للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مصرع 19 مهاجراً غير نظامي تجمداً.
الاتحاد الأوروبي: سنتواصل مع تركيا بشأن موت مهاجرين تجمداً على حدود اليونان
أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين فارقوا الحياة جراء البرد، إلى 19 / AA
4 فبراير 2022

أعلن الاتحاد الأوروبي أن الشرطة الأوروبية "يوروبول" والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس" ستتواصلان مع تركيا بشأن مصرع 19 مهاجراً غير نظامي تجمداً على الحدود اليونانية.

وفي مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل الجمعة، أوضحت متحدثة مفوضية الاتحاد الأوروبي أنيتا هيبر، أن "يوروبول" و"فرونتكس" على اتصال وثيق مع السلطات اليونانية، للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مصرع 19 مهاجراً غير نظامي تجمداً.

وقالت إنه من السابق لأوانه تقديم مزيد من المعلومات في هذه المرحلة.

وأضافت هيبر: "من المهم للغاية إثبات الحقيقة، فهذه مسألة يجب على السلطات الوطنية التحقيق فيها. سنطلب أيضاً من فرونتكس ويوروبول أي معلومات قد تكون لديهم".

وبخصوص عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين، أردفت: "المفوضية تشعر دائماً بالقلق حيال عمليات الإعادة وتأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد".

وتابعت هيبر بالقول: "من المهم جداً أن نبقى على اتصال مع جميع الجهات الفاعلة، سنكون على اتصال مع السلطات التركية أيضاً بهذا الشأن".

والأربعاء، أعلنت ولاية أدرنة، العثور على جثث 12 مهاجراً فارقوا الحياة جراء البرد القارس، بعدما جردتهم السلطات الأمنية اليونانية من ملابسهم وأجبرتهم على العودة إلى الأراضي التركية.

والخميس، أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد المهاجرين غير النظاميين الذين فارقوا الحياة جراء البرد، إلى 19.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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