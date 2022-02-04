قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، إن تركيا مستعدة لتطوير التعاون مع دول المنطقة لتحقيق أقصى إنتاجية لمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول "تاناب".

جاء ذلك في كلمة له في الاجتماع الثامن للمجلس الاستشاري لمشروع "ممر الغاز الجنوبي" (لنقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا)، المنعقد برئاسة إلهام علييف في العاصمة الأذربيجانية باكو.

ولفت إلى أنّ جائحة كورونا أدّت إلى انكماش اقتصادي عالمي وأثّرت على قطاع الطاقة بشكل كبير.

وبيّن أن التطوّرات المذكورة أثبتت أهمية التعاون الإقليمي من أجل أمن الطاقة.

وأكّد دونماز أن تركيا تشكّل واحة آمنة لزيادة أمن الإمدادات في الاتحاد الأوروبي.

وقال: "أثبتت تركيا موثوقيتها من خلال استثماراتها في البنية التحتية ونجاحها في المشاريع الدولية".

وأكد دعم بلاده مبادرات الاستثمار للاستفادة من السعة القصوى من خط "تاناب".

وسينقل "تاناب" الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا، بعد تخصيص جزء منه لتلبية احتياجات تركيا، بينما سيجري ضخ الكمية المتبقية إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب".

وأضاف: "نحن مستعدون لتطوير تعاوننا مع أذربيجان ودول أخرى" لزيادة حجم الغاز الذي سيجري نقله عبر خط الأنابيب في "ممر الغاز الجنوبي".

ويهدف مشروع "ممر الغاز الجنوبي" الذي سينقل الغاز الأذربيجاني المستخرج من بحر قزوين لأوروبا عبر تركيا، إلى تحقيق أمن وتنوع إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبي.