كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عن "مفاجأة مدوّية" بحق الحكم الغامبي بكاري غاساما، حيث اقتحم الأخير غرفة ملابس المنتخب المصري على نحو صادم، وذلك قبل بداية مباراة الفراعنة مع الأسود الكاميرونية الخميس، ضمن نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأثار الحكم غاساما غضب المصريين بسبب كثرة المخالفات التي احتسبها للمنتخب الكاميروني، فضلاً عن إشهاره البطاقة الصفراء في وجه كيروش للاعتراض، قبل أن يطرده من أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بلا سبب واضح، إضافة إلى تجاهله بعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الأسود ضد الفراعنة.

وفجّر المدير الفنّي للفراعنة مفاجأة صادمة خلال حديثه للصحفيين عقب نهاية المباراة، حيث قال: "مرة أخرى، ولسوء الحظ، عيّنوا هذا النوع من الحكام لمباراة بهذا المستوى".

وأردف: "حكام ليست لديهم خبرة ولا مستوى، هدفهم الوحيد الاستعراض".

وزاد: "بدأ الأمر في غرفة الملابس، حيث قبل أن نبدأ المباراة، جاء غاساما إلينا لتخويفنا".

وأوضح مدرب الفراعنة أنّه رغم كل ما فعله غاساما "كنا أفضل فريق في الشوط الثاني وفي ركلات الترجيح".

وتأهّل المنتخب المصري إلى نهائي "الكان" بعد فوزه بالضربات الترجيحية على الكاميرون بثلاثة ركلات مقابل ركلة وحيدة.