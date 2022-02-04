سياسة
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لحظات حاسمة.. أمتار تفصل رجال الإنقاذ عن الطفل ريان
وسط تكاتف إنساني بين الجموع والأهالي الموجودين، تتخلّل عملية إنقاذ الطفل ريان لحظات حاسمة تقطع الأنفاس. وشوهدت بالموقع معدّات منها ضاغط الحفر الهوائي، فيما ينظّم رجال الإنقاذ الجهود من أجل الحفر اليدوي لبلوغ المكان الذي يوجد فيه الطفل.
لحظات حاسمة.. أمتار تفصل رجال الإنقاذ عن الطفل ريان
وصول أنابيب إسمنتية للاستعانة بها في عملية إنقاذ الطفل ريان / AP
4 فبراير 2022

تتواصل عملية الحفر الأفقي عقب الانتهاء من عملية الحفر العمودي للحفرة الموازية للثقب المائي، الذي سقط فيه الطفل ريان، بإقليم شفشاون.

ويلج فريق الإنقاذ من الفجوة الأفقية، وتحديد نقطة بدء أشغال الحفرة الأفقية التي يرتقب أن تؤدي إلى الموقع الذي علق فيه الطفل ريان، مع الأخذ بعين الاعتبار حالة الثقب المائي وهو بئر قديم حفر قبل عدة سنوات.

تتخلّل عملية إنقاذ الطفل ريان من البئر الذي يقبع في بئر جافة بعمق 32 متراً منذ الثلاثاء الفائت، قرب مدينة شفشاون شمالي المغرب، لحظات حاسمة تقطع الأنفاس.

وشوهدت مساء الجمعة، معدّات منها ضاغط الحفر الهوائي "كومبريسور الحفر"، وأنابيب إسمنتية، ورجال الإنقاذ ينظمون الجهود من أجل الحفر اليدوي لبلوغ المكان الذي يوجد فيه الطفل.

ووصلت أنابيب إسمنتية للاستعانة بها في عملية إنقاذ الطفل العالق.

وأوضح مراسل وكالة الأناضول، أنّ الأنابيب بقطر متر واحد، ومن المنتظر أن تُستعمَل في عملية الحفر الأفقي، التي انطلقت منذ ساعات.

كما وصلت معدّات تابعة لفرق الحماية المدنية، لاستخدامها في إخراج الطفل ريان حال الوصول إليه، حسب المصدر ذاته.

ووفق خبراء مختصّين، فإنّ "العملية تتعلّق بمرحلة تثبيت أنابيب لضمان عدم وقوع أيّ انجراف"، ومن المنتظر أن تؤمّن هذه الأنابيب عملية دخول رجال الوقاية المدنية لإنقاذ ريان.

مشاهد إنسانية

ظهرت مشاهد إنسانية دالة وحالة تكاتف بين الجموع والأهالي التي تجمّعت فوق المرتفع لمعاينة وتشجيع عملية إنقاذ الطفل.

ومن بين هذه المشاهد التصفيقات الحارة التي حظي بها "عمي علي" القادم من الصحراء ليقدّم خبرته وتجربته في عملية إنقاذ الطفل.

وشوهد شبان المنطقة وهم يوزّعون الخبز على الحشود المتجمّعة.

وعلَق الطفل ريان (5 سنوات) منذ ظهر الثلاثاء، داخل بئر جافة بعمق 32 متراً، في القرية الزراعية "إغران" التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون، شمالي المغرب، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملية إخراجه منذ نحو 76 ساعة.

وعصر الجمعة، قالت القناة الثانية بالتلفزيون الرسمي عبر صفحتها على فيسبوك، إنّ عملية الحفر الأفقي بدأت، مبينةً أنّها "ستشمل مسافة 8 أمتار للوصول إلى مكان وجود ريان".

وحسب الإعلام المحلي، فقد جرى دخول 3 خبراء سينفذون الحفر الأفقي يدوياً.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن عبد الهادي التمراني، المسؤول عن "لجنة اليقظة والتتبع" المكلّفة بعملية إنقاذ الطفل ريان، وصول الفرق إلى "أعقد مرحلة" في الحفر، موضّحاً أنّ عملية إخراجه من البئر تتقدّم بشكل حذر لتفادي انهيار التربة.

​​​​​​​وصباح الجمعة، أعلنت اللجنة المشرفة على عملية الإنقاذ، أنّ ريان لا يزال على قيد الحياة، فضلاً عن توقّف عمليات الحفر مؤقتاً جرّاء وجود انهيارات صخرية، وفق إعلام محلي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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