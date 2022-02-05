سياسة
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وزير خارجية الجزائر: منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي خطأ مزدوج
أكدت الجزائر من جديد موقفها الرافض لمنح إسرائيل عضوية المراقب بالاتحاد الإفريقي، حسب تصريح وزير خارجيتها الذي اعتبر في الأمر "خطأ مزدوجاً".
وزير خارجية الجزائر: منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي خطأ مزدوج
لعمامرة: من غير المستبعد الترخيص مجدداً لتحليق الطائرات العسكرية الفرنسية المتوجهة إلى منطقة الساحل عبر المجال الجوي الجزائري / Reuters
5 فبراير 2022

اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الجمعة أن منح صفة مراقب لإسرائيل في الاتحاد الإفريقي "خطأ مزدوج".

جاء ذلك في مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية وفضائية "فرانس 24" جرت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي ستحتضن القمة الإفريقية الـ35 السبت وتستمر يومين.

وقال لعمامرة رداً على سؤال بخصوص قضية منح صفة مراقب لإسرائيل في الاتحاد الإفريقي بالقول: "لم نكن نحن من بادرنا بمنح صفة مراقب لأيٍّ كان (في إشارة إلى إسرائيل)".

وأضاف: "يوجد خطأ مزدوج فيما يتعلق بهذه القضية".

وأوضح أن الخطأ "الأول هو منح صفة مراقب (يقصد لإسرائيل) من دون إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بما فيها الجزائر (..) القرار كان سيئاً وكان من المفروض أن لا يتخذ".

وشدد على أنه "لو جرت مشاورات مسبقة بشأن ذلك لم يكن القرار ليتخذ من دون شك".

وحسب لعمامرة فإن الخطأ الثاني "هو ملاحظة انقسام بين الدول الأعضاء (في الاتحاد الإفريقي) بشأن هذه المسألة وتركها من دون تصحيح".

وعلق بالقول: "هذا أمر سيئ للمنظمة (..) وقد يرهن التضامن الذي يجب أن يكون بين الدول الأعضاء".

ومن المنتظر أن يطالب عدد من الدول خلال القمة الإفريقية بإلغاء قبول عضوية إسرائيل في الاتحاد عضواً مراقباً.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن سفيرها لدى إثيوبيا أدماسو الالي قدم أوراق اعتماده عضواً مراقباً لدى الاتحاد الإفريقي.

ولاحقاً نقلت وسائل إعلام عربية أن 7 دول عربية أبلغت الاتحاد الإفريقي اعتراضها على قراره منح إسرائيل صفة مراقب في المنظمة القارية، وهو موقف تضامنت معه جامعة الدول العربية.

في سياق آخر صرح لعمامرة بأنه "من غير المستبعد الترخيص مجدداً لتحليق الطائرات العسكرية الفرنسية المتوجهة إلى منطقة الساحل عبر المجال الجوي الجزائري".

وكانت الجزائر أغلقت مجالها الجوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أمام تحليق الطائرات الفرنسية المشاركة في عمليات عسكرية بمنطقة الساحل، عقب تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وُصفت بالمسيئة بحق الجزائر.

وأشار لعامامرة إلى أن "الإجراء كان تقنياً (فنياً) وليس له طابع الديمومة في ظل مرحلة تصاعدية تشهدها علاقات البلدين في الفترة الأخيرة".

وبخصوص العلاقات مع المغرب ذكر لعمامرة أنه "توجد مشاكل في المنطقة والحلول لا تأتي بالهروب إلى الأمام على غرار دعوة مسؤولين إسرائيليين إلى حدودنا وإطلاق تهديدات ضد الجزائر من التراب المغربي".

وتابع: "تأكدوا أن الجزائر لن تشن حرباً إلا للدفاع المشروع عن النفس".

ووفق لعمامرة فإن "الجزائر عرفت جيداً الحرب من خلال فظاعة ما اقترفه الاستعمار الفرنسي حتى تتوجه إلى مواجهة عسكرية مع بلد جار".

وأضاف: "يجب أن نتساءل (..) من يطورون علاقات عسكرية مع قوى عسكرية أجنبية لا علاقة لها بمنطقة شمال إفريقيا هم من يراهنون على الأسوأ".

ورد لعمامرة على سؤال بخصوص ما جرى تداوله بشأن حصول المغرب على طائرات مُسيرة إسرائيلية وإمكانية أن يمثل ذلك تفوقاً عسكرياً للرباط على حساب الجزائر بالقول: "أعتقد أن هذه حسابات الرباط للأسف لكن توجد دوماً حسابات خاطئة".

وفي أغسطس/آب الماضي أعلنت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفتها بأفعال "عدائية" من الرباط ضدها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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