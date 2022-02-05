يجتمع الزعماء الأفارقة في قمة الاتحاد الإفريقي مطلع هذا الأسبوع في محاولة لتنسيق مواقف للتصدي لجائحة كوفيد-19 وتغيّر المناخ وسلسلة من عمليات استيلاء العسكريين على السلطة من السودان إلى منطقة الساحل.

وأنشئ الاتحاد قبل 20 عاماً لتعزيز التعاون الدولي وتنسيق سياسات الدول الأعضاء. ويواجه الاتحاد صعوبة في التصدي لستة انقلابات أو محاولات انقلاب في إفريقيا على مدى الثمانية عشر شهراً الماضية ويحتل الاستيلاء على السلطة مكانا بارزاً في أجندة القمة.

ومن المقرر أن يحضر رؤساء نيجيريا ذات الثقل الكبير في القارة والسنغال رئيس الاتحاد الإفريقي الجديد وكينيا على الرغم من أن من بين الغائبين شخصيات رئيسية مثل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس أوغندا يويري موسيفيني.

وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد في بيان يوم الثلاثاء إن "السلام والأمن مهددان بشكل خطير في العديد من مناطقنا وداخل بعض الدول الأعضاء".

وعلق الاتحاد الإفريقي عضوية بوركينا فاسو الاثنين عقب انقلاب وقع هناك في 24 يناير/كانون الثاني.

وسيناقش الزعماء أيضاً علاقة الاتحاد بإسرائيل. ووافق فقي من جانب واحد في يوليو/تموز على طلب إسرائيل الحصول على صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي، مما أثار انتقادات من جنوب إفريقيا التي يدعم حزبها الحاكم بشدة القضية الفلسطينية.

ولم تُحل هذه المسألة في اجتماع عقد في أكتوبر/تشرين الأول، وسوف يناقشها رؤساء الدول الآن. ولم يتضح ما إذا كان الزعماء سيصوتون على هذه القضية أم سيناقشونها فقط.

وقالت مذكرة داخلية أعدت للقمة واطلعت عليها رويترز إن نيجيريا والجزائر وجنوب إفريقيا والتكتل الإقليمي للجنوب الإفريقي يضغطون من أجل إلغاء وضع إسرائيل.

وقال دبلوماسي إفريقي إن جمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون والمغرب وتوجو تدعم وجود إسرائيل.

ولم ترد المتحدثة باسم مكتب فقي على طلب التعليق على وضع إسرائيل.

وامتنع شارون بار لي رئيس قسم إفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية عن التعليق.

ويخشى بعض الدبلوماسيين احتمال أن يؤدي الخلاف بشأن إسرائيل إلى صرف الانتباه عن قضايا ملحة مثل الصراع في إثيوبيا والاضطرابات في السودان في أعقاب الانقلاب الذي وقع في أكتوبر/تشرين الأول.

وسيناقش الزعماء أيضاً تغير المناخ الذي يؤدي إلى تفاقم الفيضانات والجفاف والطقس الحار وغزو الجراد مما يهدد الإمدادات الغذائية ويزيد الجوع والهجرة.

وقال دبلوماسي آخر يعمل لدى الاتحاد الإفريقي إن الحرب في إثيوبيا التي اندلعت في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 وأودت بحياة الآلاف "لا تزال المشكلة الرئيسية الذي تُتجاهل مناقشتها".

ويأتي الاجتماع في العاصمة الإثيوبية بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان البلاد حالة الطوارئ بعد تهديد القوات الشمالية المتمردة بالزحف إلى العاصمة وإجلاء السفارات الغربية والإفريقية رعاياها.

وأعلنت الحكومة بعد ذلك خططاً لرفع حالة الطوارئ كما تراجعت معظم القوات المتمردة إلى منطقة تيغراي على الرغم من استمرار القتال في عفار.