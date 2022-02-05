أفادت الأجهزة الأمنية المصرية بأنها قد تلقت بلاغاً بأن أحد الأشخاص قتل زوجته وأبناءه الاثنين رمياً بالرصاص في حي الزمالك بالعاصمة القاهرة، كما أصاب والدة زوجته، ثم انتحر بعد ذلك.

وتنقلت فرق المعمل الجنائي على الفور إلى مسرح الجريمة لمعاينة الدلائل وفحص كاميرات المراقبة، كما نقلت الجثث إلى المشرحة لإعداد تقرير، وذلك للكشف عن كل ملابسات القضية.

ونقلت في الأثناء والدة الزوجة إلى المستشفى في حالة خطيرة، في انتظار تحسن حالتها للإدلاء بشهادتها حول الحادثة، استكمالاً للشهادات التي أدلى بها الجيران وشهود العيان.

وقد أوضحت التحريات لاحقاً أن المتهم وهو رجل أعمال مصري، بعد ارتكابه جريمته انتحر بإطلاق النار على نفسه.

فيما نقلت صحف محلية أن الزوج ارتكب الجريمة بعد خلاف مع زوجته بسبب شكه في سلوكها وفي نسبة الأولاد إليه، حسب تعبيرها.