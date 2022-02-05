سياسة
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أوقطاي: عملية نسر الشتاء كانت مؤثرة ورئيس وزراء أرمينيا سيزور تركيا في مارس
قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن بلاده نفذت عملية جوية عسكرية مؤثرة للغاية مؤخراً ضد معاقل تنظيم PKK\YPG الإرهابي شمالي العراق وسوريا، كما أعلن أن رئيس الوزراء الأرميني سيشارك في منتدى الدبلوماسية بمدينة أنطاليا التركية الشهر المقبل.
أوقطاي: عملية نسر الشتاء كانت مؤثرة ورئيس وزراء أرمينيا سيزور تركيا في مارس
أوقطاي: تركيا ترغب في تأسيس السلام في المنطقة وأن تحل روسيا وأوكرانيا خلافاتهما بالطرق السلمية / AA
5 فبراير 2022

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن بلاده نفذت عملية جوية عسكرية مؤثرة للغاية مؤخراً ضد معاقل تنظيم PKK\YPG الإرهابي شمالي العراق وسوريا.

جاء ذلك في مقابلة مع قناة "أي" التليفزيونية المحلية.

وأوضح أوقطاي أن عملية "نسر الشتاء" الجوية التي نفذتها القوات التركية على مخابئ PKK ومعاقله شمالي العراق ومنطقة سنجار ومناطق شمال سوريا جاءت وفق معلومات استخباراتية، مؤكداً أن العملية كانت مؤثرة للغاية.

وأشار المسؤول التركي إلى أن العمليات ضد الإرهابيين ستتواصل.

ولفت إلى أن تركيا قاتلت ضد تنظيم داعش الإرهابي في الميدان وقدمت شهداء في هذا النضال ودفنت آلاف الإرهابيين.

وبيّن بالقول: "نرى دائماً محاولات لإحياء داعش مجدداً، موقف تركيا واضح وصريح، نرى تداخلاً بين التنظيمات الإرهابية مثل داعش وPKK وامتداده السوري PYD وتنظيم كولن".

وفجر الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع التركية تنفيذ عملية جوية باسم "نسر الشتاء" ضد الإرهابيين بمناطق المالكية-ديريك وسنجار وقراجق التي يستخدمونها قواعد لهم شمالي العراق وسوريا.

التوتر الروسي-الأوكراني

وقال أوقطاي إن بلاده ترغب في تأسيس السلام بالمنطقة وأن تحل روسيا وأوكرانيا خلافاتهما بالطرق السلمية.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن استعداد بلاده للعب دور الوسيط لنزع فتيل التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وأكد أن تركيا مستعدة لاستضافة لقاء بين زعيمَي البلدين.

وأضاف أن أوكرانيا وافقت على المقترح التركي في عقد لقاء مع الجانب الروسي، وأن الرد من موسكو لم يأت بعد بهذا الخصوص.

وأردف: "نأمل أن توافق روسيا الاتحادية على المقترح التركي لعقد لقاء مع الجانب الأوكراني في تركيا، لأن تفاقم الأزمة لن يضر الطرفين فحسب بل سيؤثر على تركيا، والمنطقة وأوروبا برمتها".

العلاقات الأرمينية-التركية

إلى ذلك قال أوقطاي إن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان صرح بأنه سيشارك بمنتدى الدبلوماسية المزمع عقده بأنطاليا جنوب غربي تركيا في مارس/آذار المقبل.

وأضاف أوقطاي: "على الرغم من أن البعض يعتبرون تحرير إقليم قره باغ والعملية التي ندعمها حرباً، إلا أنها أصبحت مفتاحاً للسلام بالحقيقة".

وأردف قائلاً: "أصبحت أرمينيا من أكبر الرابحين هنا أيضاً... عُيّن مبعوثون خاصون ووُجّهت رسائل إيجابية متبادلة وعُقد لقاء بين المبعوثين الخاصين".

وزاد: "وصلنا إلى مرحلة يصرح فيها رئيس الوزراء الأرميني بأنه سيشارك في منتدى الدبلوماسية الذي سينعقد في أنطاليا، نريد تسارعاً لهذه العملية".

وفي 15 ديسمبر/كانون الأول 2021 عينت تركيا سفيرها السابق لدى واشنطن سردار قليج ممثلاً خاصاً لها لمباحثات تطبيع العلاقات مع أرمينيا.

وكانت أرمينيا عينت نائب رئيس البرلمان روبن روبينيان ممثلاً خاصاً في إطار عملية الحوار بين البلدين.

وفي 14 يناير/كانون الثاني الماضي عقد قليج وروبينيان الاجتماع الأول في العاصمة الروسية موسكو، في إطار عملية تطبيع العلاقات بين البلدين.

ومؤخراً استؤنفت الرحلات الجوية بين تركيا وأرمينيا ضمن جهود تطبيع العلاقات بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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