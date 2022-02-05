سياسة
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بالصور | "سلامتك ريان".. أطفال سوريون بمخيمات النزوح يتضامنون مع الطفل ريان
أظهرت صور تداولها نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي عدداً من الأطفال السوريين في مخيمات النازحين وهم يرفعون لافتات مكتوب عليها "سلامتك ريان" و"أنقذوا ريان" و"من خيمة إلى بئر".
بالصور | "سلامتك ريان".. أطفال سوريون بمخيمات النزوح يتضامنون مع الطفل ريان
أطفال سوريون في مخيمات النزوح يتضامنون مع الطفل المغربي ريان / وسائل التواصل
5 فبراير 2022

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي صور أطفال سوريين بمخيمات النازحين يتضامنون مع الطفل ريان العالق في بئر منذ نحو 90 ساعة.

وعلق ريان (5 سنوات) منذ ظهر الثلاثاء داخل بئر جافة بعمق 32 متراً في القرية الزراعية "إغران" التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون شمالي المغرب.

وأظهرت صور تداولها نشطاء بالمنصات الاجتماعية عدداً من الأطفال السوريين في مخيمات النازحين وهم يرفعون لافتات مكتوب عليها "سلامتك ريان" و"أنقذوا ريان" و"من خيمة إلى بئر".

وتعليقاً على صورة لطفل سوري متضامن مع ريان قال الإعلامي المغربي عبد الصمد بنعباد: "كثيرة هي مشاهد التضامن العالمي مع ريان لكن هذه الصورة هي الأشد وقعاً".

وأضاف في تغريدة له: "طفل سوري أجبر على النزوح من بيته وعلى السكن بخيمة يرفع هذه اللافتة تضامناً مع ريان".

بدورها أفادت إيمان تيسي في تدوينة: "من مخيمات اللاجئين بشمال سوريا، أطفال سوريون رغم قساوة ظروفهم المعيشية وما يكابدونه يتعاطفون مع ريان (..) ويرجون خروجه سالماً ليعود إلى حضن والدته المكلومة”.

فيما ذكر زكرياء أوراسم في تدوينة أخرى: "أطفال سوريون في تضامن مع ريان (..) ربي يحفظكم ويحميكم".

كما لا يزال وسم "أنقذوا ريان" يتصدر منصة تويتر في المغرب تزامناً مع مواصلة السلطات في سباق مع الزمن الجهود لإخراج الطفل سالماً من البئر.

وحظي ريان بتضامن واسع في منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية، إذ أعرب الكثير من السياسيين والمشاهير والرياضيين والإعلاميين عن دعم الطفل والأمل في إنقاذه.

وفي وقت سابق السبت قال وزير التجهيز والماء المغربي نزار بركة في بيان إن سلطات بلاده "سخرت كل الإمكانيات" لإنقاذ ريان، معتبراً إياها من "أعقد عمليات الإنقاذ المماثلة بسبب هشاشة التربة".

ووفق مراسل الأناضول لا تزال عمليات الإنقاذ مستمرة، إذ نقلت فرق الإنقاذ فجر السبت صهريجاً حديدياً كبيراً إلى مكان الحفر المباشر.

ويشكل الصهريج الحديدي الذي يبلغ قطره متراً ونصفاً إلى جانب أنابيب إسمنتية كبيرة وسيلة لحماية طواقم الإنقاذ التي شرعت منذ ساعات بالحفر اليدوي من أي انهيار صخري محتمل.

ومنذ غروب الجمعة بدأ مختصون محليون الحفر اليدوي لمنفذ أفقي نحو الطفل العالق، عقب إنهاء الجرافات حفر منحدر بعمق 32 متراً بموازاة البئر.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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