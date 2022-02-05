سياسة
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متحدث الرئاسة: اقتراح أردوغان مهم لمنع حرب بين روسيا وأوكرانيا
قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الرئيس رجب طيب أردوغان قدّم اقتراحاً مهماً للغاية لمنع اندلاع حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا.
متحدث الرئاسة: اقتراح أردوغان مهم لمنع حرب بين روسيا وأوكرانيا
قالن: زيارة الرئيس أردوغان إلى أوكرانيا أدّت دوراً مهماً للغاية في تجاوز الأزمة / AA
5 فبراير 2022

قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن الرئيس رجب طيب أردوغان قدّم اقتراحاً مهماً للغاية من أجل منع اندلاع حرب محتملة بين روسيا وأوكرانيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها قالن الجمعة خلال مشاركته في مؤتمر نظمه مجلس المصدّرين الأتراك بولاية إسطنبول وتطرّق خلالها إلى التوتر الروسي-الأوكراني.

وأكّد قالن أن تركيا بصفتها عضواً في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تدرك ضرورة إقامة علاقات جيدة مع روسيا والصين ودول إفريقيا والشرق الأوسط والخليج وأمريكا اللاتينية.

ولفت متحدث الرئاسة إلى أن أنقرة تشكّل سياساتها بناء على هذا الأساس، وأن زيارة الرئيس أردوغان إلى أوكرانيا الخميس تشكّل أهمية كبيرة في هذا الصدد.

وأوضح قالن أن زيارة الرئيس أردوغان إلى أوكرانيا أدّت دوراً مهماً للغاية في تجاوز الأزمة التي أصبحت محط أنظار العالم خلال الفترة الأخيرة.

وتابع: "ستظلّ قضية أوكرانيا على جدول أعمالنا في الأشهر المقبلة، وربما ستظل على جدول أعمالنا لمدة 3-5 سنوات، وليس الـ3-5 الأشهر القادمة فقط".

وأشار إلى أن تركيا بصفتها عضواً في التحالف الغربي وحليفاً في الناتو ستستمر بأداء الدور الذي يقع على عاتقها لوقف التصعيد، وسط علاقات جيدة مع روسيا وأوكرانيا.

وزاد: "قدّم رئيسنا اقتراحاً مهماً للغاية لمنع حدوث أزمة وربما حرب محتملة، من خلال ضمان التقاء قادة روسيا وأوكرانيا، وسنتابع هذا من كثب في الفترة المقبلة".

وأردف: "سنواصل أداء دورنا في سبيل تجاوز هذه الأزمة من دون إفساح المجال أمام اندلاع أي حرب أو تدخل عسكري".

والخميس أكد أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيليسنكي في كييف إمكانية أن تستضيف أنقرة قمة أوكرانية-روسية على مستوى القادة، أو محادثات على المستوى الفني لتجاوز الأزمة الراهنة بين البلدين.

وأوضح أردوغان أن "تركيا على استعداد لفعل ما يلزم لإنهاء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا (البلدين) الصديقين والجارين في البحر الأسود".

وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" الجمعة أن الرئيس فلاديمير بوتين "مستعد للقاء أي شخص" لبحث الأزمة مع أوكرانيا، لكن هذا يتطلب أولاً "توافقاً بشأن بنود المباحثات والنتائج المرتقبة".

ومؤخراً وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوماً على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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