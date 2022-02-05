ينطلق بباريس "منتدى الإسلام في فرنسا" الذي شكلته الدولة "لضمان تمثيل أكثر شرعية وفاعلية" لثاني أكبر ديانة في البلاد حسب تعبيرها، بمشاركة نحو مئة من الأطراف الفاعلين المسلمين.

وسيشكّل هذا المنتدى الحواري غير المسبوق من حيث الشكل مناسبة لطيّ صفحة المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية، المحاور الرسمي للدولة منذ عام 2003 الذي واجه أزمة داخلية كبيرة.

وينعقد المنتدى الذي يضمّ نحو مئة شخصية، والمؤلّف بثلثيه من مسؤولي منظمات وأئمة وأشخاص منخرطين في المجتمعات المسلمة المحلية، وبالثلث المتبقي من شخصيات ذات تمثيل على المستوى الوطني، في مقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ضمن فرق عمل.

وستتشارك المجموعات خلاصاتها بعد ظهر السبت خلال جلسة عامة سيتحدث في ختامها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان المكلف العلاقات مع الديانات.

واختارت السلطات الشخصيات الميدانية الفاعلة حسب تقديرها (من رجال ونساء) من قوائم أعدتها السلطات المحلية على إثر "مؤتمرات" عُقدت في مختلف المناطق على ثلاث مراحل في 2018 و2019 و2020.

ومن بين الشخصيات المشاركة في المنتدى الرئيس السابق للمجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيباش، وعميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ، وعميد مسجد ليون كامل قبطان والمفكّر حكيم القروي.

وفي مشروعه تجاه مسلمي فرنسا يتصور ماكرون تدابير مثل تدريب الأئمة في فرنسا بدلاً من جلبهم من تركيا أو المغرب أو الجزائر.

ويرى منتقدون في هذه الجهود خدعة سياسية لجذب الناخبين اليمينيين إلى الحزب الوسطي الذي يتزعمه الرئيس إيمانويل ماكرون قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل/نيسان.

أما المعارضون بمن فيهم العديد من المسلمين الذين يعتبرون الدين جزءاً من هويتهم الفرنسية فيقولون إن مبادرة الحكومة الأخيرة هي خطوة أخرى في عملية تمييز مؤسسية تحمّل الأقلية المسلمة بأسرها المسؤولية عن الهجمات العنيفة للقلة وتشكل حاجزاً جديداً في الحياة العامة.

وتقول الحكومة إن هذه الخطوة ضرورية لحماية فرنسا مِن مَن سمَّتهم "الإسلاميين المتطرفين" وتعزيز احترام العلمانية وحقوق المرأة.

لكن لطالما اشتكى المسلمون في فرنسا من التمييز ضدهم في الحياة اليومية من استهدافهم من الشرطة لفحص بطاقات الهوية وغير ذلك من أشكال التمييز في البحث عن عمل، إضافة إلى إغلاق عدد من المساجد والمنظمات المجتمعية.

وشهد المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية المؤلف من نحو عشرة اتحادات مرتبطة عادة بدولها الأصلية مثل المغرب والجزائر وتركيا خلافات متواصلة مع منافسة مغربية-مغربية (اتحادين متنافسين قريبين من المغرب) وخلافات جزائرية-مغربية، خصوصاً مع تصاعد التوتر في الفترة الأخيرة بين هذين البلدين.