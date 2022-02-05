سياسة
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قادة المعارضة يتمنون السلامة لأردوغان وزوجته ووزير الصحة يؤكد: الوضع جيد
قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إنّ الرئيس أردوغان وعقيلته أمينة، في وضع صحي جيد عقب إصابتهما بفيروس كورونا. فيما أعربت شخصيات سياسية رسمية ومعارضة في البلاد عن تمنياتها بالسلامة للرئيس التركي وعقيلته.
قادة المعارضة يتمنون السلامة لأردوغان وزوجته ووزير الصحة يؤكد: الوضع جيد
وزير الصحة التركي: وضع الرئيس أردوغان وعقيلته الصحي جيد بما لا يعرقل الأعمال / صورة: AA
5 فبراير 2022

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة السبت، أنّ الرئيس رجب طيب أردوغان، وعقيلته أمينة، في وضع صحي جيد عقب إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال قوجة في تغريدة عبر "تويتر" إنّ اختبار الكشف عن كورونا للرئيس أردوغان وعقيلته جاء إيجابياً عقب ظهور أعراض خفيفة، في مرحلة يتسارع فيها انتشار متحوّر أوميكرون.

وأضاف: "وضعهما الصحي جيد بما لا يعرقل الأعمال. أقدّم لهما من جديد تمنياتنا بالسلامة".

وأعربت شخصيات سياسية رسمية ومعارضة في تركيا السبت، عن تمنياتها بالسلامة للرئيس أردوغان، وعقيلته، جرّاء إصابتهما بفيروس كورونا.

وقال زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال كليجدار أوغلو، في تغريدة عبر "تويتر"، "أتمنّى الشفاء العاجل والسلامة للسيد أردوغان وعقيلته أمينة".

بدوره، تمنّى رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، في تغريدة، الشفاء العاجل من الله للرئيس أردوغان وعقيلته، ولجميع المرضى.

كما تلقّى أردوغان وعقيلته تمنيات بالشفاء العاجل من أعضاء الحكومة، وزعماء حزب "الحركة القومية" دولت باهتشلي، وحزب "إيي" ميرال أقشنر، وحزب "الاتحاد الكبير" مصطفى دستيجي، وحزب "السعادة" تمل قره ملا أوغلو، وحزب "دوا" علي باباجان، وحزب "الرفاه من جديد" فاتح أربكان، وحزب "التغيير التركي" مصطفى صاري غُل.

ونشَرَ رسائل الاطمئنان أيضاً كل من متحدّث حزب العدالة والتنمية عمر جليك، ومتحدّث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة فخر الدين ألطون.

وفي وقت سابق السبت، قال أردوغان إنّه أجرى وعقيلته أمينة، اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة بإيجابية إصابتهما بمتحوّر أوميكرون.

وأضاف الرئيس التركي عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل القيام بعملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".

وشاركت السيدة الأولى أمينة نفس التغريدة وعلّقت عليها قائلة: "معك في السراء والضراء، بإذن الله سنشفى من الإصابة في أقرب وقت، وأرجو منكم الدعاء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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