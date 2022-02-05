سياسة
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القضاء المصري يتهم رجل أعمال رسمياً بـ"هتك عرض فتيات" في دار أيتام يمتلكها
أعلن النائب العام المصري، السبت، إحالة رجل الأعمال محمد الأمين إلى محكمة الجنايات بتهمة "الاتجار بالبشر"، و"هتك عرض فتيات" يقمن في دار للأيتام يمتلكها، وذلك بعد أن أثبتت التحقيقات هتك المتهم عرض سبع فتيات قاصرات (تقل أعمارهن عن 18 عاماً).
القضاء المصري يتهم رجل أعمال رسمياً بـ"هتك عرض فتيات" في دار أيتام يمتلكها
التحقيقات أثبتت هتك "المتهم عرض سبع فتيات قاصرات بالقوة والتهديد وذلك بشهادة 13 شاهداً وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وفقاً لبيان المدعي العام
5 فبراير 2022

اتهم القضاء المصري رسميا السبت، رجل الأعمال محمد الأمين الذي كان يمتلك شبكة قنوات "سي بي سي" التلفزيونية واسعة الانتشار، بـ"الاتجار بالبشر" و"هتك عرض فتيات" يقمن في دار للأيتام يمتلكها.

وقال النائب العام في بيان إنه أحال رجل الأعمال المصري إلى محكمة الجنايات بتهمة "الاتجار بالبشر" التي تشمل في القانون المصري الاغتصاب والاعتداء الجنسي وتصل عقوبتها إلى السجن 25 عاماً.

وأضاف البيان أن التحقيقات أثبتت "هتك المتهم عرض سبع فتيات أطفال (تقل أعمارهن عن 18 عاماً) بالقوة والتهديد وذلك بشهادة 13 شاهداً وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي".

وأكدت التحقيقات، حسب البيان "إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيّاً، وكان ذلك مصحوباً بهتكه عرضهنَّ بالقوة والتهديد بالطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه".

وأوضح البيان أن "الفتيات السبع المجني عليهن" من بين الشهود الـ13.

والأمين رجل أعمال مصري عُرف باستثماراته في قطاعي العقارات والإعلام. وقد أسس مجموعة "المستقبل" القابضة للإعلام والاتصالات التي امتلكت مجموعة قنوات "سي بي سي" الفضائية المصرية قبل أن تستحوذ عليها شركة أخرى في 2018.

وكانت النيابة العامة قد قررت حبس الأمين احتياطياً على ذمة التحقيقات في الثامن من يناير/كانون الثاني موضحة أنها أمرت بالقبض عليه بعد أن تلقت بلاغاً من المجلس القومي للأمومة والطفولة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول بشأن نشر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ما أقدم عليه المتهم بدار أيتام يمتلكها بمحافظة بني سويف (120 كيلومتراً جنوب القاهرة).

وأكدت النيابة العامة أنها استمعت فور القبض عليه لأقوال "الفتيات المجني عليهن اللواتي شهدن باعتياد المتهم هتك عرضهن بدون موافقتهن، واصطحابه بعضهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع ليتمكن من هتك عرضهن، وطلبه منهن أفعالاً مخلة" حسب مصدر قضائي.

وأكدت تحريات الشرطة "صحة ارتكاب المتهم للجريمة"، إلا أنه "أنكر ما نُسب إليه من اتهامات"، حسب المصدر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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