أعرب زعماء عدد من الدول، السبت، عن أطيب تمنياتهم بالشفاء العاجل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب إصابته بفيروس كورونا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، "علمت مع زوجتي أولينا بحزن أن اختبارات كوفيد -19 لأردوغان وزوجته كانت إيجابية".

وأضاف في تغريدة بالتركية على موقع تويتر، "نعرب عن أطيب تمنياتنا بالسلامة لأردوغان والسيدة أمينة ونتمنى لهما الشفاء العاجل".

بدوره، أعرب رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، أرسين تتار، عن أطيب تمنياته بالسلامة لأردوغان وعقيلته أمينة، عقب إصابتهما بكورونا.

وأضاف في تغريدة على تويتر "أتقدم باسمي وباسم شعبي بأطيب التمنيات بالسلامة لأردوغان وزوجته وأتمنى أن تتحسن صحتهما بأسرع وقت ممكن".

من جهته، أجرى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف مكالمة هاتفية مع أردوغان للاطمئنان على صحته.

وذكرت الرئاسة التركية، في بيان على تويتر، أن علييف أعرب عن أطيب تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس أردوغان وزوجته أمينة.

وعبر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عن خالص تضامنه مع الرئيس التركي وزوجته، متمنياً الشفاء نيابة عن الشعب الباكستاني.

وفي وقت سابق السبت، قال أردوغان إنه أجرى وعقيلته أمينة، اختبارات الكشف عن كورونا، بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة بإيجابية إصابتهما بمتحور أوميكرون.

وأضاف عبر حسابه على تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل ممارسة عملي من المنزل، وأنتظر منكم الدعاء".

وشاركت السيدة الأولى أمينة نفس التغريدة وعلقت عليها قائلة: "معك في السراء والضراء، بإذن الله سنشفى من الإصابة في أقرب وقت، وأرجو منكم الدعاء".