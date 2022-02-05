نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قوله السبت، إنّ بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع السعودية إذا كانت الرياض راغبة في مواصلة المحادثات في مناخ من الاحترام والتفاهم المتبادل.

وقال رئيسي في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: "إيران مستعدة لمواصلة هذه المفاوضات حتّى الوصول إلى نتيجة بشرط أن يكون السعوديون مستعدين لمواصلة المفاوضات في مناخ من التفاهم والاحترام المتبادلين".

واستضافت بغداد عدة جولات من المحادثات بين طهران والرياض.

وبحث العراق وإيران الجمعة، استعدادات الجولة الخامسة من المباحثات الإيرانية-السعودية، في مسعى لإنهاء قطيعة دامت نحو 6 سنوات بين البلدين.

واحتضنت بغداد 4 جولات من المباحثات المباشرة بين مسؤولي السعودية وإيران، تركّزت على النقاط الخلافية، أبرزها حرب اليمن والبرنامج النووي الإيراني.

وبحث الجانبان "التعاون الثلاثي السعودي والإيراني والعراقي، من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات (دون تحديد موعد انعقادها)".

وخلال اتصال هاتفي، أكّد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان "ضرورة استمرار المباحثات التي بدأت في بغداد ووصلت إلى الجولة الرابعة بين السعودية وإيران"، وفق بيان للخارجية العراقية.

كما تطرّقت المباحثات إلى "تطوّرات الأوضاع في المنطقة، منها الوضع الأمني في الخليج واليمن، وخطورة التصعيد وتعميق الأزمات".

وقال حسين إنّ "استقرار المنطقة هو أيضاً استقرار للعراق، ومن هنا فإنّنا مستعدّون لبذل الجهود كافة والعمل مع دول المنطقة لإيقاف العنف".

فيما أوضح الوزير الإيراني تحسّن العلاقات بين بلاده والسعودية في مجالات معيّنة (لم يحددها)، حسب البيان ذاته.

وتتّهم دول خليجية، تتقدّمها السعودية، إيران بامتلاك "أجندة شيعية" توسعية في المنطقة والتدخّل في الشؤون الداخلية لدول عربية، بينها العراق واليمن ولبنان وسوريا، وهو ما تنفيه طهران مراراً وتقول إنّها تلتزم علاقات حسن الجوار.