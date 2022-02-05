أمرت فرنسا بفتح تحقيق بعد أن نشرت منظمة بيئية تسجيلاً مصوّراً لكتلة من الأسماك النافقة أُلقيَت في المحيط الأطلسي.

وقالت وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية أنيك جيراردان على "تويتر" الجمعة، إنّ الصور دفعتها إلى إصدار أمر لهيئة مراقبة الصيد بالتحقيق فيما حدث.

وأصدرت منظمة "سي شيبرد" (راعي البحر) لقطات تُظهر العديد من سفن الصيد في خليج "بسكاي" قبالة سواحل جنوب غرب فرنسا، أعقبتها لقطات جوية لما يبدو أنّها عشرات الآلاف من الأسماك النافقة تطفو في كتلة.

وقالت المنظمة عبر تغريدة في 3 فبراير/شباط إنّ الأسماك ألقتها سفينة واحدة.