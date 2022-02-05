سياسة
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ألقتها سفينة.. فرنسا تحقّق في كمية هائلة من الأسماك النافقة قبالة سواحلها
فرنسا تفتح تحقيقاً بعد أن نشرت منظمة "سي شيبرد" البيئية تسجيلاً مصوّراً لعشرات الآلاف من الأسماك النافقة تطفو في كتلة بعد أن ألقتها سفينة في المحيط الأطلسي.
ألقتها سفينة.. فرنسا تحقّق في كمية هائلة من الأسماك النافقة قبالة سواحلها
لقطات أصدرتها منظمة "سي شيبرد" تظهر عشرات آلاف من الأسماك النافقة تطفو في كتلة
5 فبراير 2022

أمرت فرنسا بفتح تحقيق بعد أن نشرت منظمة بيئية تسجيلاً مصوّراً لكتلة من الأسماك النافقة أُلقيَت في المحيط الأطلسي.

وقالت وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية أنيك جيراردان على "تويتر" الجمعة، إنّ الصور دفعتها إلى إصدار أمر لهيئة مراقبة الصيد بالتحقيق فيما حدث.

وأصدرت منظمة "سي شيبرد" (راعي البحر) لقطات تُظهر العديد من سفن الصيد في خليج "بسكاي" قبالة سواحل جنوب غرب فرنسا، أعقبتها لقطات جوية لما يبدو أنّها عشرات الآلاف من الأسماك النافقة تطفو في كتلة.

وقالت المنظمة عبر تغريدة في 3 فبراير/شباط إنّ الأسماك ألقتها سفينة واحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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