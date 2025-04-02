الحرب على غزة
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رفض عربي لاقتحام بن غفير للأقصى.. والجزائر تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلي
أعلنت دول عربية رفضها اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، للمسجد الأقصى، محذرة من أي محاولات للمساس بالمقدسات الدينية في القدس المحتلة.
رفض عربي لاقتحام بن غفير للأقصى.. والجزائر تطلب اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن بشأن التصعيد الإسرائيلي
اجتماع سابق لمجلس الأمن الدولي / Reuters
2 أبريل 2025

وأعربت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها عن "إدانة المملكة بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه".

وجددت المملكة "استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى"، مؤكدة "رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها".

كما أدانت قطر في بيان لوزارة خارجيتها بـ"أشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه".

وأكدت أن "المحاولات المتكررة للمساس بالوضع الديني والتاريخي للمسجد الأقصى ليست اعتداء على الفلسطينيين فحسب، بل على ملايين المسلمين حول العالم"، وحذرت من "مغبة استمرار مثل هذه الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وما سينتج عنها من توسيع لدائرة العنف في المنطقة".

من جانبها، قالت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، إنها "تستنكر وتدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى، تحت حماية الشرطة"، وعدت ذلك "استفزازاً وتأجيجاً مرفوضاً لمشاعر المسلمين حول العالم".

وحذرت من أي محاولات لـ"المساس بالمقدسات" الدينية في القدس، معتبرة أن أي إجراءات إسرائيلية متطرفة في المسجد الأقصى "انتهاكاً سافراً للقانون الدولي ومصدراً رئيسياً لحالة عدم الاستقرار في المنطقة.

كما اعتبر الأردن في بيان لوزارة الخارجية الاقتحام بأنه "تصعيد خطير واستفزاز مرفوض وانتهاك لحرمة المسجد الأقصى، وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه".

وشددت الخارجية الأردنية على أن "لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية"، ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس واحترام حرمتها".

من جهتها، قالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن "اقتحام بن غفير للأقصى استفزاز لملايين المسلمين وإشعال متعمد لساحة الصراع والمنطقة"، وأضافت أن "تعايش المجتمع الدولي مع هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وللالتزامات تجاه إسرائيل كقوة احتلال بات يشكل غطاء يشجع الاحتلال على مواصلة استهداف (مدينة) القدس ومقدساتها المسيحية والإسلامية، وتعميق تحديها لقرارات الشرعية الدولية وإرادة السلام الدولية".

من جانبها، وصفت حركة "حماس" في بيان اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، بأنه "تصعيد خطير في إطار حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني".

ودعت الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة إلى "تصعيد حالة الاشتباك مع العدو المتغطرس في جميع الأماكن، دفاعاً عن الأرض والمقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى"، وطالبت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي بـ"التحرك الفاعل على الصعد كافة، لوقف الانتهاكات الممنهجة ضد المسجد الأقصى".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، اقتحم بن غفير المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة وسط حراسة مشددة.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يقتحم فيها بن غفير المسجد الأقصى منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والثامنة منذ تسلم منصبه وزيراً نهاية العام 2022.

اجتماع مجلس الأمن

وطلبت الجزائر، اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في فلسطين، ومن المنتظر عقده غداً الخميس.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: "طلبت الجزائر، الأربعاء، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين، ومن المنتظر أن يجري عقد الجلسة بعد ظهر يوم غد الخميس".

وأرجعت الطلب إلى "التصعيد (الإسرائيلي) الخطير الذي يشهده الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة التي تعاني حصاراً منذ أكثر من شهر، مصحوباً بعمليات قتل عشوائي، شملت عمال الإغاثة".

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 164 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 942 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، واعتقال 15 ألفاً و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT ARABI
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