أعلن الجيش الباكستاني السبت، أن قواته أنهت هجومين شنهما انفصاليون في إقليم بلوشستان استمرا أربعة أيام، مقدراً العدد النهائي للقتلى بعشرين مسلحا وتسعة عسكريين.

ويشنّ انفصاليون تمرداً في الولاية الشاسعة الواقعة في جنوب غرب البلاد منذ سنوات.

اندلعت المعارك بينما كان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان يجري زيارة رسمية إلى الصين التي استثمرت بشكل كبير في بلوشستان، ما زاد حدة التوترات.

وشن مسلحون من جماعة "جيش تحرير بلوشستان" هجومين في وقت متأخر الأربعاء على موقعين للجيش في منطقتي ناوشكي وبانجور في المقاطعة .

وقال الجيش إنه جرى إنهاء هجوم ناوشكي الخميس لكن هجوم بانجور صُد السبت.

وفر المتشددون في نهاية المطاف من منطقة بانجور، ما سمح للجيش بتنفيذ ما سماه "عملية تطهير" عبر مطاردتهم في محيطها.

وأضاف الجيش في بيان أن "جميع الإرهابيين المحاصرين قُتلوا في عملية اليوم لأنهم رفضوا الاستسلام".

ومن جانبها، زعمت جماعة "جيش تحرير بلوشستان" في بيان بثّته عبر تطبيق "تليغرام" أنه قتل 80 عسكرياً.