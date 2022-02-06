قالت صحيفة عبرية السبت إن خط الطيران بين تل أبيب ودبي معرض للتوقف الأسبوع القادم، وذلك بسبب خلافات على الصعيد الأمني بين السلطات الأمنية في دبي والأجهزة الأمنية الخاصة برحلات الطيران في إسرائيل.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي الشاباك أكد وجود خلافات خلال الأشهر الماضية بين الطرفين "بشكل لا يسمح بتنفيذ المسؤولية الأمنية للرحلات الجوية الإسرائيلية".

وأشارت إلى أن الخلافات اندلعت بعدما أعلمت سلطات الطيران في دبي جميع رحلات الطيران الخارجية أنه سيبدأ منذ يوم الثلاثاء سيجري تنفيذ بعض التغييرات على صعيد المنظومة الأمنية في المطار.

وقالت مصادر في الشاباك إن "الخلاف فقط يدور حول تنظيم عملية الحماية الأمنية، ولا علاقة لها بالعلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب".

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله إنه "في حال لم تُحل الخلافات فسوف تتوقف خطوط الطيران الإسرائيلية إلى دبي يوم الثلاثاء، إسرائيل وضّحت للإمارات أنه في حال جرى توقيف الرحلات الجوية الإسرائيلية فإن تل أبيب ستمنع الطائرات الإماراتية من الهبوط في مطارها".

وأشار إلى أن الهدف من الخطوة الإسرائيلية "هو منع تضرر شركة الطيران الإسرائيلية، ضربة اقتصادية من جهة وتشكيل ضغط على السلطات الإماراتية من جهة أخرى لإدخال تعديلات على المنظومة الأمنية في المطار".

وأوضح جهاز الشاباك أنه "في هذه الأثناء تستمر الجهود لإيجاد حل للخلافات مع السلطات في دبي والتوصل إلى تفاهمات تسمح بتنفيذ المسؤوليات الأمنية للجهات الإسرائيلية الأمنية الهادفة إلى تأمين خطوط الطيران الإسرائيلية".

وقالت مصادر إسرائيلية: "في حال لم يجرِ التوصل إلى أي اختراق إيجابي اليوم، فإن الشاباك سوف يخاطب شركات الطيران الإسرائيلية لتحذيرها قبيل غلق خط الطيران إلى الإمارات".

رغم ذلك لفت مسؤولون في الشاباك إلى أنه "في حال توقفت الرحلات الجوية التابعة للخطوط الإسرائيلية فسوف تجري دراسة نقل هذه الخطوط إلى أبو ظبي بدلاً من دبي"، لكنه أشار إلى أن "هذه العملية سوف تصعب على السياح الإسرائيليين بسبب بُعد المسافة بين أبو ظبي ودبي".