شارك الآلاف في مظاهرة انطلقت بشوارع باماكو عاصمة مالي السبت، احتفالاً بطرد المبعوث الفرنسي من بلادهم.

ورفع المشاركون الذين استجابوا لدعوة حركات مناهضة فرنسا، صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأحرقوها، وكذلك شعارات مناوئة للوجود الفرنسي في البلاد.

وكانت حكومة مالي قالت الأسبوع الماضي في بيان بثه التلفزيون الوطني إنها أمهلت السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد اعتباراً من الاثنين بسبب تصريحات "عدائية ومشينة" من السلطات الفرنسية بشأن الحكومة الانتقالية في البلاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الجمعة إن المجلس العسكري الحاكم في مالي "خرج عن السيطرة" في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الدولة الواقعة غرب إفريقيا وشركائها الأوروبيين حول التعاون العسكري والانتخابات.

ووصف الوزير المجلس العسكري بأنه فاقد للشرعية.

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي يوم السبت إن القوات الفرنسية لن تبقى في مالي إذا كان الثمن باهظاً.

وجاء في بيان حكومة مالي "جرى استدعاء السفير الفرنسي في باماكو وإخطاره بقرار الحكومة الذي يطالبه بالمغادرة في غضون 72 ساعة بعد تصريحات عدائية ومشينة من وزير الخارجية الفرنسي مؤخراً".