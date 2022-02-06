سياسة
2 دقيقة قراءة
صور | أحرقوا صور ماكرون.. آلاف يتظاهرون بمالي ويحتفون بطرد مبعوث فرنسا
رفع متظاهرون استجابوا لدعوة حركات مناهضة فرنسا، صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأحرقوها، وكذا شعارات مناوئة للوجود الفرنسي في البلاد.
صور | أحرقوا صور ماكرون.. آلاف يتظاهرون بمالي ويحتفون بطرد مبعوث فرنسا
المشاركون أحرقوا صور الرئيس الفرنسي / Reuters
6 فبراير 2022

شارك الآلاف في مظاهرة انطلقت بشوارع باماكو عاصمة مالي السبت، احتفالاً بطرد المبعوث الفرنسي من بلادهم.

ورفع المشاركون الذين استجابوا لدعوة حركات مناهضة فرنسا، صور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأحرقوها، وكذلك شعارات مناوئة للوجود الفرنسي في البلاد.

وكانت حكومة مالي قالت الأسبوع الماضي في بيان بثه التلفزيون الوطني إنها أمهلت السفير الفرنسي 72 ساعة لمغادرة البلاد اعتباراً من الاثنين بسبب تصريحات "عدائية ومشينة" من السلطات الفرنسية بشأن الحكومة الانتقالية في البلاد.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الجمعة إن المجلس العسكري الحاكم في مالي "خرج عن السيطرة" في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الدولة الواقعة غرب إفريقيا وشركائها الأوروبيين حول التعاون العسكري والانتخابات.

ووصف الوزير المجلس العسكري بأنه فاقد للشرعية.

وقالت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي يوم السبت إن القوات الفرنسية لن تبقى في مالي إذا كان الثمن باهظاً.

وجاء في بيان حكومة مالي "جرى استدعاء السفير الفرنسي في باماكو وإخطاره بقرار الحكومة الذي يطالبه بالمغادرة في غضون 72 ساعة بعد تصريحات عدائية ومشينة من وزير الخارجية الفرنسي مؤخراً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us