سياسة
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"لا يوجد ما يدعو للقلق".. أردوغان يؤكد أنه بوضع صحي جيد إثر إصابته بكورونا
قال الرئيس التركي إنه "لا يوجد ما يدعو للقلق"، مشيراً إلى أنه يشعر بأعراض خفيفة إثر تشخيص إصابته بفيروس كورونا أمس السبت.
"لا يوجد ما يدعو للقلق".. أردوغان يؤكد أنه بوضع صحي جيد إثر إصابته بكورونا
أردوغان: الحمد لله لا يوجد ما يدعو للقلق / AA
6 فبراير 2022

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يشعر بأعراض خفيفة إثر تشخيص إصابته بفيروس كورونا أمس السبت.

وقال أردوغان في تغريدة الأحد: "طبيبنا أجرى فحصنا الروتيني هذا الصباح. الحمد لله لا يوجد ما يدعو للقلق، اليوم أيضاً نشعر بأعراض خفيفة ونواصل أعمالنا مع السيدة أمينة من المنزل". ​​​​​​​

والسبت قال أردوغان إنه أجرى وعقيلته أمينة اختبارات الكشف عن كورونا بعد شعوره بأعراض خفيفة، وظهرت النتيجة إيجابية، وإنه مصاب بمتحور أوميكرون.

وأضاف الرئيس التركي عبر حسابه في موقع تويتر: "الحمد لله أشعر بأعراض خفيفة، وسأواصل عملي من المنزل، وأنتظر الدعاء منكم".

بدوره أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أن الرئيس أردوغان وعقيلته أمينة في وضع صحي جيد عقب إصابتهما بفيروس كورونا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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