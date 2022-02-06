سياسة
2 دقيقة قراءة
صحيفة: بريطانيا أرسلت قوات نخبة إلى أوكرانيا
كشفت صحيفة بريطانية أن المملكة المتحدة أرسلت أكثر من 100 عنصر من قوات النخبة الخاصة إلى أوكرانيا.
صحيفة: بريطانيا أرسلت قوات نخبة إلى أوكرانيا
صورة أرشيفية / Getty Images
6 فبراير 2022

ذكرت صحيفة "ذا ميرور" أن المملكة المتحدة أرسلت أكثر من 100 عنصر من قوات النخبة الخاصة البريطانية إلى أوكرانيا وسط مخاوف من غزو روسي وشيك للبلد الواقع شرق أوروبا.

ووفقاً للصحيفة البريطانية تعمل عناصر من الخدمة الجوية الخاصة (SAS) وخدمة القوارب الخاصة (SBS) وفوج الاستطلاع الخاص (SRR) ومجموعة دعم القوات الخاصة (SFSG) البريطانية في أوكرانيا بصفتهم مستشارين عسكريين.

وأضافت: "يعتقد أنهم يساعدون في تدريب القوات الخاصة الأوكرانية على تكتيكات مكافحة التمرد والقنص وتنفيذ عمليات تخريبية" لتحقيق تفوق عسكري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أصبح بإمكان القوات الخاصة البريطانية نشر هذا العدد الكبير في المنطقة (أوكرانيا) بعد انتهاء عمليات حلف الناتو في أفغانستان.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر (لم تسمِّه) قوله: "جرى إرسال قوات خاصة بريطانية إلى المنطقة لمساعدة الجيش الأوكراني وتقديم المشورة له. لديهم مجموعة واسعة من المهارات ستكون بلا شك مفيدة للغاية للقوات الأوكرانية".

ولفتت الصحيفة إلى وجود 1500 جندي بريطاني على الأقل مدربين على خوض القتال في فصل الشتاء حالياً في إستونيا الحدودية مع روسيا.

ومؤخراً وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوماً على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us