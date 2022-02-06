ذكرت صحيفة "ذا ميرور" أن المملكة المتحدة أرسلت أكثر من 100 عنصر من قوات النخبة الخاصة البريطانية إلى أوكرانيا وسط مخاوف من غزو روسي وشيك للبلد الواقع شرق أوروبا.

ووفقاً للصحيفة البريطانية تعمل عناصر من الخدمة الجوية الخاصة (SAS) وخدمة القوارب الخاصة (SBS) وفوج الاستطلاع الخاص (SRR) ومجموعة دعم القوات الخاصة (SFSG) البريطانية في أوكرانيا بصفتهم مستشارين عسكريين.

وأضافت: "يعتقد أنهم يساعدون في تدريب القوات الخاصة الأوكرانية على تكتيكات مكافحة التمرد والقنص وتنفيذ عمليات تخريبية" لتحقيق تفوق عسكري.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أصبح بإمكان القوات الخاصة البريطانية نشر هذا العدد الكبير في المنطقة (أوكرانيا) بعد انتهاء عمليات حلف الناتو في أفغانستان.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر (لم تسمِّه) قوله: "جرى إرسال قوات خاصة بريطانية إلى المنطقة لمساعدة الجيش الأوكراني وتقديم المشورة له. لديهم مجموعة واسعة من المهارات ستكون بلا شك مفيدة للغاية للقوات الأوكرانية".

ولفتت الصحيفة إلى وجود 1500 جندي بريطاني على الأقل مدربين على خوض القتال في فصل الشتاء حالياً في إستونيا الحدودية مع روسيا.

ومؤخراً وجهت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوماً على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.