سياسة
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الرئاسة الأوكرانية: فرص الحل الدبلوماسي مع روسيا أكبر من التصعيد العسكري
قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني "فرص إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد أكبر بكثير من التهديد بتصعيد جديد، وذلك بعد تحذيرات الاستخبارات الأمريكية التي أكدت أن موسكو كثفت استعداداتها لغزو أوكرانيا على نطاق واسع.
الرئاسة الأوكرانية: فرص الحل الدبلوماسي مع روسيا أكبر من التصعيد العسكري
مستشار للرئيس الأوكراني قال إن فرصة إيجاد حل دبلوماسي للأزمة مع روسيا أكبر من التصعيد العسكري  / AFP
6 فبراير 2022

اعتبرت الرئاسة الأوكرانية الأحد أنّ فرص إيجاد "حل دبلوماسي" للأزمة مع روسيا "أكبر بكثير" من "التصعيد" العسكري.

وقال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني "فرص إيجاد حل دبلوماسي لخفض التصعيد أكبر بكثير من التهديد بتصعيد جديد"، وذلك بعد تحذيرات الاستخبارات الأمريكية التي أكدت أن موسكو كثفت استعداداتها لغزو أوكرانيا على نطاق واسع.

وكانت تقييمات استخباراتية قد أشارت إلى أن الحلّ الدبلوماسي للأزمة بين روسيا وأوكرنيا يبدو كأنه يتلاشى.

ومؤخراً وجهت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، اتهامات إلى روسيا بحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوماً على أوكرانياً.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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