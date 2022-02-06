سياسة
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وسط توتر مع روسيا.. قوات أمريكية من الفرقة 82 تصل إلى بولندا
هبطت طائرة أمريكية من نوع سي 17 تحمل عدداً من الجنود الأمريكيين الأحد، في بولندا، في إطار الدعم الذي أقره الرئيس الأمريكي جو بايدن لحلفاء شرق أوروبا، في ظل توتر روسي غربي متصاعد.
وسط توتر مع روسيا.. قوات أمريكية من الفرقة 82 تصل إلى بولندا
البنتاغون يقول إن نحو 1700 جندي معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جواً، سيُرسلون إلى بولندا / AP
6 فبراير 2022

قال شاهد من رويترز إن طائرة تقل جنوداً أمريكيين هبطت في بولندا الأحد، في إطار دعم واشنطن شركاءها في حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا وسط حشد عسكري روسي على حدود أوكرانيا.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وجّه الأربعاء، بإرسال قرابة 3000 جندي إضافي إلى بولندا ورومانيا، ضمن مساعي واشنطن لطمأنة أعضاء الحلفاء الذين يساورهم القلق إزاء التحركات الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن نحو 1700 جندي، معظمهم من الفرقة 82 المحمولة جواً، سيُرسلون من فورت براج بولاية نورث كارولاينا إلى بولندا.

وجاء وصول الطائرة سي17 الأحد، في أعقاب طائرة تقل قائد الفرقة 82 المحمولة جواً الميجر جنرال بالجيش الأمريكي كريستوفر دوناهو، والتي وصلت السبت إلى جانب عدد قليل من الطائرات التي تحمل عتاداً عسكرياً أمريكياً و"مجموعة طليعية".

ولم يتضح بعد عدد القوات التي وصلت، لكن الطائرة من طراز سي17 "مصممة لإنزال 102 من المظليين وعتادهم من الجو"، وفقاً لموقع القوات الجوية الأمريكية على الإنترنت.

وقال دوناهو الأحد "مساهمتنا هنا في بولندا تظهر تضامننا مع جميع حلفائنا في أوروبا، ومن الواضح خلال هذه الفترة التي يشوبها الغموض أننا نعلم أننا أقوى معاً".

وقال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتاك بعد دقائق من هبوط الطائرة إن هذه كانت المجموعة الأولى من الجنود الأمريكيين "من وحدة من وحدات النخبة".

وأضاف: "المزيد من الطائرات ستهبط في الساعات المقبلة. سينتشر الجنود في الجزء الجنوبي الشرقي من بلادنا".

وتنفي روسيا التخطيط لغزو أوكرانيا، لكنها نشرت أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من حدود جارتها. وتقول إنها قد تتخذ إجراءات عسكرية غير محددة إذا لم تُلب مطالبها، ومنها تعهد حلف شمال الأطلسي بعدم قبول أوكرانيا في عضويته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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